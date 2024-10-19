CHP'den 'normalleşme' anketi: Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygıyı olumlu buluyor

"Normalleşme tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince grubumuzun ayağa kalkması... CHP'de bazen bu olaylar içeride karışıklık diye ifade edilir ama bu bizim yapımız. Demokrasi dediğimiz böyle bir şey, çok seslilik. Diğer partilerde böyle bir durum yok. Bu iç dinamizm bizi ayakta tutuyor. Buradaki tartışmalar da yeni. Genel Başkanımız bunu hep söylüyor.