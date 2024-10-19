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CHP'den 'normalleşme' anketi: Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygıyı olumlu buluyor

CHP'den 'normalleşme' anketi: Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygıyı olumlu buluyor

Lokman Özdemir
12:0519/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılamıştı
CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılamıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gündemdeki normalleşme süreci ve CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis'te ayakta karşılaması ile ilgili yaptıkları kamuoyu yoklamasını paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı
Burhanettin Bulut
, son günlerdeki normalleşme ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis'te ayakta karşılaması tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Toplumun yüzde 90'ı normalleşmeye olumlu bakıyor"


Yaptıkları kamuoyu yoklamasını aktaran Bulut, "Yaptığımız işin doğru olup olmadığını anketlerden kamuoyu yoklamalarından alıyoruz. Toplumun yüzde 90'ına yakını normalleşmeye olumlu bakıyor." dedi.






tv100'de konuşan Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Normalleşme tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince grubumuzun ayağa kalkması... CHP'de bazen bu olaylar içeride karışıklık diye ifade edilir ama bu bizim yapımız. Demokrasi dediğimiz böyle bir şey, çok seslilik. Diğer partilerde böyle bir durum yok. Bu iç dinamizm bizi ayakta tutuyor. Buradaki tartışmalar da yeni. Genel Başkanımız bunu hep söylüyor.

"Bu konuya ilişkin elbette itirazlar var ama yaptığımız işin doğru olup olmadığını anketlerden, kamuoyu yoklamalarından alıyoruz. Kamuoyu yoklamalarına bakınca toplumun yüzde 90'ına yakını normalleşme sürecini olumlu buluyor. Yüzde 92'lerde de 'ayağa kalkmayı' doğru buluyor. CHP'de ise bu oran hemen olayın akabinde yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 70'e 30 olarak ölçüldü."

Ne olmuştu?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) üçüncü yasama yılının açılışında konuşma yapmak için kürsüye geldiği sırada CHP'li vekiller partinin talimatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılamıştı.


#Burhanettin Bulut
#CHP
#siyaset

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