CHP'li Ali Mahir Başarır Turan Akdoğan ve Seyit Torun hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

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Çelik'ten muhalefete Taksim saldırısı tepkisi: Teröre mazeret üreten yaklaşımlar büyük bir şuursuzluktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Taksim'de 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan hain saldırının ardından terör örgütü PKK'ya kalkan olan muhalefete sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru değildir. Teröre mazeret üreten ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini zaafa uğratmaya çalışan yaklaşımlar ve tavırlar sergilenmesi büyük bir şuursuzluktur." dedi.