Gündem CHPli Ali Mahir Başarır Turan Akdoğan ve Seyit Torun hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
POLİTİKA

CHP'li Ali Mahir Başarır Turan Akdoğan ve Seyit Torun hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

CHP'li Yalova Belediyesi Başkanı Vefa Selman'ın yargılandığı zimmete para geçirme davasında mahkeme başkanına hakaret yağdıran CHP'li Başarır, Torun ve Akdoğan hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli Ali Mahir Başarır Turan Akdoğan ve Seyit Torun hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
CHP'li vekiller mahkemede terör estirmişti.

CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada mahkeme heyetinin üzerine yürüyerek hakarette bulundukları ve tehdit ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında fezleke hazırlanarak Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Yalova Belediyesi'nde gelirlerin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılanmasına devam edildiği sırada CHP'li Salman'ın avukatı Deniz Baykal'ın Salman'ın tek başına yargılanma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, talebi uygun bulmayarak reddetti.

Mahkemede hakimin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi
GÜNDEM
Mahkemede hakimin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi

​Mahkemede hakimin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi
OYNAT 00:38
​Mahkemede hakimin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi
Yalova Belediyesi'ndeki zimmet duruşmasında verilen ara karara tepki göstererek hakimlerin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi. Adliye koridorunda hakimleri hedef almayı sürdüren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 'Halkın iradesini gasbediyorsunuz. Yazıklar olsun. Hakimmiş. Neyin hakimisin sen. Ahlaksız herif.' diye bağırdı.


MAHKEME HEYETİNE HAKARET ETTİLER

Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti.

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