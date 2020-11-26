CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde işçilerin zam eylemi

İstanbul Bakırköy Belediyesi çalışanları, belediye yönetiminin toplu iş sözleşmelerini yapmadığını ve belediye tarafından verilen zamların yetersiz olduğunu belirterek, Özgürlük Meydanı'nda protesto eyleminde bulundu. Toplanan grup düdük çalıp, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

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"Somut adım bekliyoruz"

Grup adına açıklama yapan Adem Erdem, "Burada Bakırköy Belediyesi emekçilerinin yaklaşık 21 aydır çözülemeyen toplu sözleşmesi var. Bununla alakalı somut teklifler bekliyoruz işveren tarafından. Taleplerimiz asgari ve makuldür. 3 yıllık memurun aldığı zam oranı yüzde 42'dir. Bize yüzde 6'lık gibi bir önermeyle geliyorlar. Bunu ret ediyoruz. Masada somut bir adım bekliyoruz" dedi.

