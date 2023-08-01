|
Gündem

CHP'li Başarır'dan partisinin seçmenine 'koyun' muamelesi: Küsse de oyunu verir

Her fırsatta iradesini ortaya koyan millete 'koyun' diyerek hakaret eden CHP'liler kendi seçmenlerine de aynı gözle bakıyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, seçim hezimeti sonrası eleştiriler yönelten parti seçmenini anlattı. Başarır, "CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir" dedi. Sosyal medyada CHP'lilerin tepkisini çeken Başarır'ın açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız." sözlerini akıllara getirdi.

10:06 . 1/08/2023 Salı
Diğer
Ali Mahir Başarır

Ali Mahir Başarır

Seçimlerde alınan başarısız sonuçlar sonrası istifa etmesi beklenirken koltukta kalmayı tercih eden CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'na partide tepkiler devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' adı altındaki girişimleri ile Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi planlasa da şimdiye kadar somut bir adım atabilmiş değil.

Ana muhalefette koltuk mücadeleleri devam ederken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan parti tabanını özetleyen bir açıklama geldi.

Başarır, dün Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Liderlik değişimlerinin sonunda hep trajik bir şey var"

Gazeteci Barış Terkoğlu, Başarır'a şu soruyu yöneltti:

CHP’de gördüğümüz liderlik değişimlerinin sonunda hep trajik bir şey var partiden yeni bir parti çıkması. Mustafa Sarıgül örneği var, Muharrem İnce var, DSP var. Baktığınız bu gidişatta böyle bir ihtimal görüyor musunuz?

"Tabanımız küsse de oy verir"

Başarır ise şöyle yanıt verdi:

  • "CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir. Böyle bir tabanı var CHP’nin."

Başarır'ın sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı;

Kılıçdaroğlu'nun 'tıpış tıpış' sözleri akıllara geldi

Başarır'ın sözleri, Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçmeni için sarf ettiği
'adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız.
' ifadelerini akıllara getirdi.



#Ali Mahir Başarır
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün kimin maçı var? 1 Ağustos 2023 Salı maç programı