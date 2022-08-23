Gündem CHPli Başarırın e-Devlette isim değişikliği iddiasına NVİGMden yanıt Sonradan Türk vatandaşlığını kazananlar kapsam dışında
POLİTİKA

CHP'li Başarır'ın 'e-Devlette isim değişikliği' iddiasına NVİGM'den yanıt: Sonradan Türk vatandaşlığını kazananlar kapsam dışında

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın e-Devlet üzerinden isim ve soyadı değişikliği yapılabilmesine ilişkin olarak sorduğu "Suriyelilere oy kullanmak için verilen vatandaşlıkları gizlemek için mi?" sorusuna Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden (NVİGM) açıklama ile yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "isim soy isim değişikliğinden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır" denildi.

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CHPli Başarırın e-Devlette isim değişikliği iddiasına NVİGMden yanıt: Sonradan Türk vatandaşlığını kazananlar kapsam dışında
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

CHP'li Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde e-Devlet üzerinden isim ve soyadı değişikliği yapılmasıyla ilgili düzenlemeyi gündeme getirmiş ve Bakan Soylu’ya; “Suriyeli, Afganlı, Iraklı vatandaş yapılan insanların ismini değiştirip, muhtarlıklardaki seçmen listelerinde yapılan oyunları, seçmen oyunlarını, bunlara oy kullanmak için verilen vatandaşlıkları gizlemek için mi yapıldı?” diye sormuştu.

FETÖ İLE İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, isim ve soyisim değişikliği uygulaması hakkında bir açıklama yayımladı. "Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır" denilen açıklamada, "Düzenlemeye yönelik uygulamayla ilgili FETÖ mensuplarını kurtarmak ve yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmeler bile yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir." ifadesine yer verildi.

  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyad değişiklikleri hakkında yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BİR KEREYE MAHSUS MAHKEME KARARI ARANMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLMESİNE OLANAK SAĞLANMIŞTIR"

“5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 17.10.2017 ve 06.12.2019 tarihlerinde yapılan düzenlemeler ile ad veya soyadında; yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanımından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen kişiler, yurtiçinde ilçe nüfus müdürlüğüne, yurtdışında ise dış temsilciliklerimize ya da e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine olanak sağlanmıştır

'AKLA MANTIĞA SIĞMAYACAK İLİŞKİLENDİRMELER YAPILDI"

Bazı milletvekillerinin son günlerdeki açıklamalarıyla düzenleme hakkında bilgilerinin olmadığı, bilgilerinin olmadığı konu hakkında ise kamuoyunu yanlış yönlendirdikleri görülmüştür. Hatta öyle ki düzenlemeye yönelik uygulamayla ilgili FETÖ mensuplarını kurtarmak ve yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmeler bile yapılmıştır.

"SADECE DOĞUMLA TÜRK VATANDAŞI OLAN KİŞİLER YARARLANABİLMEKTEDİR"

Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır. Yaklaşık 5 yıldır yürürlükte olan, mahkemelerin iş yükünü azaltıp vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan uygulama ile bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını değiştirmiş, 134 bin 818 kişi ise ismini düzelttirmiştir.

  • Ülke genelinde ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında; 946 Yunis Yunus oldu, 588 Ümüt Ümit oldu, 770 Memet Mehmet oldu, 340 Abubekir Ebubekir oldu, 298 Ferat Ferhat oldu, 218 Çoşkun Coşkun oldu. Kadınlarda; 971 Sümeyya Sümeyye oldu, 276 Keziban Kezban oldu, 592 Firdes Firdevs oldu, 441 Sadet ise Saadet oldu. En çok düzeltilen soyadları ise; 6 bin 550 Top, 3 bin 531 Koyun, 2 bin 432 Satılmış, 2 bin 115 Çoşkun, 2 bin 17 Çakal, bin 830 Deli, bin 729 Uğuz, bin 707 İşik, bin 695 Çıplak, bin 442 Kör oldu.”

Ad-soyad değişikliği E-Devlet'te: En çok değiştirilen isimler belli oldu
FOTOĞRAF 16
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Bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın, 2017 yılında yapılan düzenleme ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nunda Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla değiştirilebilmesine imkan tanınmıştı.
Title
2019 yılında Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı.
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Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.
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TOPLAM 433 BİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI<br><br>Belirtilen gerekçelerle ad ve soyadı kaynaklı sıkıntı yaşayan ve değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından düzenleme yoğun ilgili gördü.
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Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.
Title
Düzenleme ile en çok \"Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman gibi soyadları değiştirildi.
Title
\"YUNİS, MEMET, RABİYE, HAVA\"<br><br>Vatandaşlar tarafından en çok değiştirilen isimler ise \"Yunis, Memet, Rabiye, Hava, Esme, Ümüt, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet\" gibi isimler oldu.
Title
Mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından hatalı isimlerin değişimi sağlandı.
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İLK SIRA İSTANBUL'DA<br><br>En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan şehir İstanbul oldu.
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İstanbul'da 80 bine yakın isim ve soyisim değişikliği yapılırken, Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul'u sırasıyla Ankara, Diyarbakır, Antalya, Adana, Bursa, takip etti.
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ARTIK E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILABİLECEK<br><br>Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı.
Title
SON TARİH 24 ARALIK<br><br>Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini duyurdu.
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Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.
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Ad ve soyadı değişikliği nasıl yapılır?<br><br>- T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.<br><br>- Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.<br>Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz.<br><br>- ​e-Devlet ad soyadı değişikiliği başvurusu için tıklayınız.​
Title
- Bu listeden \"İl İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması\" seçeneğine tıklayınız.<br><br>-Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için mobil imza veya elektronik imza onayınız gerekmektedir.
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NOT: Mobil imza veya elektronik imza olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.
Ad-soyad değişikliği E-Devlet'te: En çok değiştirilen isimler belli oldu
2017 yılında yapılan düzenlemeyle bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği Nüfus Müdürlüklerinden yapılmasına imkan tanımıştı. Bugüne kadar 433 bin 488 kişinin faydalandığı hizmet e-Devlet'e taşındı. 24 Aralık'a kadar vatandaşların hatalı isim ya da soyisim değişikliği yapma süresi uzatılırken, en çok düzeltilen isimler ve değiştirilen soyisimler belli oldu.

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