CHP’li başkan asli kusurlu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Antalya Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 şüpheli hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ve 'trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' suçlarından 27’şer yıla kadar hapis istendi.

SİSTEM DEFALARCA ARIZA VERDİ

İddianamede uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor da yer aldı. 16 Nisan günü istasyonun kumanda panelinin olduğu bölümde yapılan incelemeye kaza öncesi, kaza anı ve sonrasında sistemin çok sayıda arıza kodu verdiğine dikkat çekildi. Teleferiğin 8, 7 ve 4 numaralı direklerinde arıza kodu verildiği belirtilirken, kazanın meydana geldiği 5 numaralı direkte sistemin arıza vermediği ifade edilerek, sistemli bir ihmale dikkat çekildi. İddianamede, olayın yaşandığı gün çok sayıda düşük tork hatası oluşmasına rağmen sistemin çalıştırılmaya devam ettiği vurgulandı. İddianamede, teleferiğin 5 numaralı direğinin koparak 28 numaralı kabine çarptığı, bu nedenle de kabinin alt bölümünün hasar aldığı hatırlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ANET AŞ.’nin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, teknikten sorumlu makine mühendisi, iş güvenli uzmanı, bakım onarım ve teknik işleyiş hizmeti veren Mega Tower AŞ yetkilileri ve teknik personelinin kazada etkisinin olduğu anlatıldı.

TEKNİKER YETKİN Mİ?

Teleferik tesisinde elektrik teknikeri olarak S.K'nin dosyasına dikkat çekilen iddianamede, şüphelinin ilkokul diplomasının yer aldığı ustalık veya mesleki yeterlik belgesinin bulunmadığı vurgulandı.

SORUMLULUK ORTADAN KALKMADI

Mesut Kocagöz'ün 28 Kasım 2023'te teleferik istasyonunu işleten ANET AŞ'de genel müdürü olduğu, ancak Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre bu yetkinin 19 Şubat 2024'te son bulduğu anlatılan iddianamede, "Her ne kadar görev yaptığı sürede teleferikle ilgili işlem ve bakımların yapılması amacıyla ANET AŞ Genel Müdür Yardımcısı A.B.S'ye imza yetkisi vermişse de, bu yetki devri yapılan işlemlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmamıştır" vurgusu yapıldı.

GÖREVİ İHMAL ETTİ

Genel müdür sıfatıyla bulunan Kocagöz'ün sorumluluklarını ihmal ettiğine dikkat çekilen iddianamede, Kocagöz'ün bakım personellerinin yetkinliğini araştırma yetkisine sahip olmasına rağmen bu sorumluluğu ihmal ettiğine dikkat çekildi. İddianamede, Başkan Kocagöz'ün, 'asli kusurlu' olduğu belirtilirken, Kocagöz’le beraber genel müdür yardımcısı A.B.S, E.K.B, S.T, O.E, S.Y, S.K'nin de "asli kusurlu" olduğu, diğer şüpheliler

O.K, K.K, H.A, Ö.E. ve A.A'nın ise 'tali kusurlu' olduğu anlatıldı.







