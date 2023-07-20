CHP’li başkana ikinci soruşturma

Zeki Bilgin
Savcılık, kararın ardından CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatacak. Yeni Şafak’ın 2021’de ‘CHP’li Saruhanlı Belediyesi’nde hurda vurgunu’ başlıklı haberi ile ortaya çıkardığı yolsuzluk, İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirmişti.
PARASI YATIRILMADI
Danıştay’ın daha önce usûl yönünden bozduğu kararının ardından İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin ikinci bir inceleme başlattı. Bakanlık müfettişlerince Saruhan’da hurdaların satıldığı şantiyelerde ve belediye hesaplarında inceleme yapıldı. Dosyadaki haber fotoğraf ve videolarında görülen hurda yüklü kamyonların plakalarına yönelik sorgulamalar yapıldı. Yapılan araştırma ve incelemede, CHP’li Saruhanlı Belediyesi’ne ait olan iki şantiyede, belediyeye ait hurdaların ihale yapılmadan üçüncü şahıslara ve özel şirketlere satıldığı teyit edildi. Hurda satışından elde edilen gelirin ise belediyenin hesaplarına yatırılmadığı belirlendi.