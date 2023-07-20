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CHP’li başkana ikinci soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Manisa Saruhanlı Belediyesi’nin 280 ton hurdayı ihalesiz olarak özel şirketlere satması ve bedelini tahsil etmemesiyle ilgili yeni bir soruşturma başlattı.

Yusuf Özdemir
04:00 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Zeki Bilgin

Zeki Bilgin

Savcılık, kararın ardından CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatacak. Yeni Şafak’ın 2021’de ‘CHP’li Saruhanlı Belediyesi’nde hurda vurgunu’ başlıklı haberi ile ortaya çıkardığı yolsuzluk, İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirmişti.

PARASI YATIRILMADI

Danıştay’ın daha önce usûl yönünden bozduğu kararının ardından İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin ikinci bir inceleme başlattı. Bakanlık müfettişlerince Saruhan’da hurdaların satıldığı şantiyelerde ve belediye hesaplarında inceleme yapıldı. Dosyadaki haber fotoğraf ve videolarında görülen hurda yüklü kamyonların plakalarına yönelik sorgulamalar yapıldı. Yapılan araştırma ve incelemede, CHP’li Saruhanlı Belediyesi’ne ait olan iki şantiyede, belediyeye ait hurdaların ihale yapılmadan üçüncü şahıslara ve özel şirketlere satıldığı teyit edildi. Hurda satışından elde edilen gelirin ise belediyenin hesaplarına yatırılmadığı belirlendi.



CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila: Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası istenecek
CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila: Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası istenecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sızdırılan gizli toplantı videosu sonrası yapılan MYK toplantısına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı. CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kişilerle konuştuğunu ve bu toplantıların 'kumpas' olarak değerlendirildiğini söyledi. Bila, "Kılıçdaroğlu'na karşı hareket içinde olmak ve bu koltuklarda oturmak uygun olmaz düşüncesiyle Özel ile Günaydın'ın istifa etmeleri istenecek. Eğer kendileri istifa etmezse Meclis grubu bir güvenoyu talep ederek bu iki ismin görevi bırakmalarını sağlayabilir" dedi.


#CHP
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#Siyaset
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