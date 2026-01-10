Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
CHP’li başkanlar tatile izinle gidecek

CHP’li başkanlar tatile izinle gidecek

04:0010/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sevcan Orhan, Görkem Duman.
Sevcan Orhan, Görkem Duman.

İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile sevgilisi Sevcan Orhan’ın Tayland tatilinin ardından CHP’de yeni bir karar alındı. Buna göre CHP’li belediye başkanları, Genel Merkez’in onayı olmadan yurt dışı tatiline çıkamayacak.

İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tartışmalı Phuket Adası tatili sonrası CHP Genel Merkezi, belediye başkanlarına yurt dışı programlar için önceden bildirim ve onay şartı getirdi.

GENEL MERKEZ’DEN ONAY ALACAKLAR

Belediye Başkanı Duman’ın, Buca’da maaş ödemeleri ve çöp krizi gündemdeyken yılbaşı tatili için Tayland’ın Phuket Adası’na gitmesi tepkilere yol açtı. Bunun üzerine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tüm belediye başkanlarına bir yazı gönderdi. Yazıda, belediye başkanlarının yurt dışı programlarını önceden Yerel Yönetimler Başkanlığı’na bildirmeleri istendi. Genel Merkez onayı olmadan herhangi bir yurt dışı planlaması yapılmaması gerektiği vurgulandı.

GREV OLAN BELEDİYELER İZİN İSTEMESİN

Zeybek ayrıca, iş yavaşlatma ve grev gibi belediye düzenini etkileyen sorunlar yaşayan belediyelerin yurt dışı ziyaret izni talep etmemesini istedi. Yurt dışı programlarına aile bireyleri veya misafirlerin katılması hâlinde, bu kişilere ait uçak, konaklama ve diğer tüm masrafların belediye bütçesinden kesinlikle karşılanmaması talimatı verildi.



#CHP
#İzmir
#Buca Belediyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?