CHP’li başkanlar tatile izinle gidecek

Belediye Başkanı Duman’ın, Buca’da maaş ödemeleri ve çöp krizi gündemdeyken yılbaşı tatili için Tayland’ın Phuket Adası’na gitmesi tepkilere yol açtı. Bunun üzerine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tüm belediye başkanlarına bir yazı gönderdi. Yazıda, belediye başkanlarının yurt dışı programlarını önceden Yerel Yönetimler Başkanlığı’na bildirmeleri istendi. Genel Merkez onayı olmadan herhangi bir yurt dışı planlaması yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Zeybek ayrıca, iş yavaşlatma ve grev gibi belediye düzenini etkileyen sorunlar yaşayan belediyelerin yurt dışı ziyaret izni talep etmemesini istedi. Yurt dışı programlarına aile bireyleri veya misafirlerin katılması hâlinde, bu kişilere ait uçak, konaklama ve diğer tüm masrafların belediye bütçesinden kesinlikle karşılanmaması talimatı verildi.