Ankara’da sudan bahaneler

Ankara’daki su kesintileri vatandaşları canından bezdirdi. Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle 29 Eylül'den itibaren uzun süreyle kesintilerin uygulandığı başkentte su sorunu hâlâ çözülemedi. Planlı ve plansız su kesintilerinin uygulandığı ilçeler, her gün Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) internet sitesinde duyuruluyor. Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Kazan, Polatlı, Mamak, Keçiören, Pursaklar, Altındağ, Akyurt ve Yenimahalle’deki bazı mahallelerin su çilesi büyürken, kesintilerin arızalar, kuraklık, basınç düşüklüğü ve artan nüfustan kaynaklandığı iddia ediliyor. CHP'li Mansur Yavaş’ın belediye başkanı olduğu kent 3 aydır susuzlukla mücadele ederken, ASKİ su kesintilerine çözüm bulmak yerine suçu Devlet Su İşleri’ne (DSİ) attı. ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'daki tablonun “beceriksizlik değil, derinleşen bir kuraklığın sonucu” olduğu iddia edildi. Açıklamada, “ASKİ’nin herhangi bir yerden kendi başına su bulup Ankara’ya getirme yetkisi yoktur. Yasal olarak DSİ’nin sorumluluğundadır” denilerek DSİ sorumlu tutuldu.





KENT SUYU BÜYÜKŞEHİRİN İŞİ

DSİ ise kayıp-kaçağı azaltmaya yönelik tedbirlerin alınmasının ASKİ’nin sorumluluğunda olduğunu duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, içme suyunun kaynaktan son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar tüm görev ve sorumluluğun ASKİ’de olduğu kaydedildi. DSİ, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme, tesisleri kurma-kurdurma ve işletme ile depo ve şebeke yatırımlarının, belediyelerin sorumluluğunda olduğunu açıkladı.





Kayıp-kaçak oranı yüzde 37

İçme suyu şebekesinde CHP’li yönetimin zamanında almadığı tedbirler nedeniyle kayıp-kaçak oranı yüzde 37. Gerekli altyapı yenileme çalışmaları zamanında yapılsa, bu oran, mevzuat sınırı olan yüzde 25 seviyelerine düşürülebilirdi. Bu sayede, Ankara’nın 53 günlük içme suyu ihtiyacını karşılayacak 65 milyon metreküp su barajlarda kalacaktı. Bütçelerinden yeterli kaynak ayırmayan bazı belediyeler içme suyu temin projelerini DSİ’nin yapmasını talep ediyor. Buna göre DSİ, ilgili kanun çerçevesinde, yatırım programında yer alması, ödeneğinin bulunması ve ilgili belediyenin protokol imzalaması şartıyla “kaynaktan depoya kadar” içme suyu tesislerini yapabiliyor. Ancak DSİ, bu durumun belediyelerin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığının altını çiziyor. DSİ, depo ve içme suyu şebekelerini yapmak ve kayıp-kaçağı azaltmanın “yalnızca belediyelerin” görevi olduğunu ifade etti.



