CHP’li belediye depremzedeye izin vermedi

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CHP’li Samandağ Belediyesi, geçen yıl tamamlanan Gastronomi Köyü’ne depremzedelerin yerleşmesine izin vermedi.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde binaların yarısı yıkılırken yarısı ağır hasar aldı. Bölgede yaşayan depremzedeler, CHP’li Samandağ Belediyesi’nin ortaklığı ile geçtiğimiz yıl kurulan Gastronomi Köyü’ne sığınmak istedi. Fakat belediye tarafından depremzedelere kapılar kapatıldı. Vakıflı Mahallesi’nde bulunan gastronomi köyünde 30’a yakın boş villanın depremzedelere kapatılması, Vakıflı Mahallesi sakinleri tarafından büyük tepkiye yol açtı. Mahalle sakinlerinin desteğiyle villaların bir kısmına depremzedeler yerleştirilirken geri kalan villalar hala kullanıma kapalı halde.
Elektrik ve suyun bulunduğu, 20 dönümlük araziye kurulan Gastronomi Köyü, belediye ve birçok yetkilinin aranmasına rağmen sürekli telefonda farklı kişilere aktarılan depremzedeler, yapımı tamamlanan Gastronomi Köyü’ne alınmadı. Kapıların yüzlerine kapanması nedeniyle sokakta kalan ve evleri tamamen yıkılan depremzedeler Vakıflı halkının desteğiyle depremin 7. gününde zorla evlere yerleştirildi. Türkiye’nin seferber olduğu günlerde belediyenin 30’a yakın yapımı tamamlanmış villayı depremzedelere kapatması ilçe sakinleri tarafından büyük tepkiye neden oldu.