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CHP’li belediyede kaçak elektrik

CHP’li Ataşehir Belediyesi'ne ait tesiste 3 yıldır kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı. İBB’nin Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki kurban kesim merkezinin panosundan çekilen elektriğin bedelinin milyonlarca liraya ulaştığı tahmin ediliyor.

Yusuf Özdemir
04:00 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:00 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraflar: Mustafa İlhan.
Fotoğraflar: Mustafa İlhan.

Yeni Şafak, CHP’li Ataşehir Belediyesi’ndeki kaçak elektrik skandalını ortaya çıkardı. Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi’nde bulunan ve yüksek elektrik tüketimi yapan Fen İşleri Müdürlüğü kullanımındaki tesisin İBB’ye ait kurban kesim merkezinin panosundan kaçak olarak elektrik temin ettiği öğrenildi. Belediye yetkilileri tesise ait en son kesilen elektrik faturasının ibrazı talebimize yanıt veremedi.

3 YIL ÖNCE TAŞINDILAR

Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kullanımındaki yol, bakım ve onarım şefliği tesisi, 3 yıl önce Samandıra caddesindeki söz konusu alana taşındı. Burada faaliyetlere başlayan tesise yasal yollarla elektrik bağlama talebinde bulunulmadı. Belediye, yasal olmayan bir şekilde kendi imkanları ile tesisin arkasında bulunan İBB’nin kurban kesim merkezine ait panodan kendine ait kurduğu panoya elektrik çıkışı aldı.

SAYACA UĞRAMIYOR

İBB panosundan Ataşehir Belediyesi’nin yol, bakım şefliği için alınan elektrik sayaca da uğramıyor. Belediyenin söz konusu tesisteki kaçak elektrik kullanımı yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Tesis şefi ve belediye yetkilileri açıklayamazken, en son kesilen elektrik faturası ibraz talebimize de karşılık veremedi. CHP’li belediyenin bu yolla milyonlarca liralık kaçak elektrik tüketimi yaptığı tahmin ediliyor.


CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu Ekrem İmamoğlu'na yüklendi: Kendisine hasta gözüyle bakıyorum
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu Ekrem İmamoğlu'na yüklendi: Kendisine hasta gözüyle bakıyorum

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, katıldığı televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun psikolojik olarak sorunları olduğunu söyledi. İmamoğlu'na hasta gözüyle baktığını belirten Kerimoğlu, "Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum" dedi. Kerimoğlu, şunları söyledi: "Geçmişte Sayın İmamoğlu'na iki arkadaş yakınlığıyla baktım, sonra iki belediye başkanlığı yakınlığıyla baktım. Son 1-2 yıldır da Sayın İmamoğlu'na bir doktor gözüyle bakıyorum. Her ne kadar cerrah da olsam, kendisinin psikolojik durumuna bakıyorum. Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum. 'Bir elimde ayı tuttum, bir elimde güneşi tuttum, İBB Başkanıyım' ifadesi gerçekten bir kibir ifadesi. Kibir, siyasetçinin olgun düşünmesini ve sağlıklı karar almasının önünde engeldik. Siyasetçiyi zehirler. Oysa biz kibir yerine tevazu, tek kişilik kahramanlık öyküleri yerine ortak akıl, tek adam yerine birlikte yönetim, reklam yerine iş arzusu taşıyoruz."


#siyaset
#CHP
#Ataşehir Belediyesi
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