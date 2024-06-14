CHP'li belediyede skandal üstüne skandal: Rüşvet yoksa ruhsat yok

Otel ruhsatı vermek için iş adamı Yakup Toprak’tan rüşvet istediği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan CHP’li eski Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan’ın başka bir iş adamından daha rüşvet istediği ortaya çıktı. Menderes’te müteahhitlik yapan Harun Karakaya, 2022’de yaptığı 16 villanın ruhsatlandırılması için Erkan Özkan’ın kendisinden her bir villa için 50 bin lira olmak üzere toplamda 800 bin lira rüşvet istediğini söyledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Erkan Özkan hakkında şikayetçi olan Karakaya, rüşvet için eski başkan ve ekibinin yaptıklarını tüm belgeleriyle ortaya koydu.





ODASINDA RÜŞVET İSTEDİ

Belediye başkanı Mustafa Kayalar’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili olan Erkan Özkan’ın görevi devralır almaz kendisini belediyeye davet ettiğini ifade eden Karakaya, rüşvetin başkanlık makamında istendiğini söyledi. Karakaya yaptığı suç duyurusunda, “Özkan’ın odasında, ‘başkanım inşaatları gelip kontrol edip ruhsatlandır-mıyorsunuz, satışını yapamıyoruz’ dedim. Başkan, imar müdürü İbrahim Yalça’yı da odasına çağırdı. Erkan Özkan bana ‘bir güzellik yapman gerekiyor’ dedi. İmar müdürü de ‘16 villa yapıyorsun, villa başına 50 bin TL’den 800 bin TL vermen gerekiyor’ dedi. Ben de o dönem tanesini 1,5 milyona sattığım villalardan böyle bir para vermeyeceğimi söyledim ve makamdan çıktım” dedi.





DİĞER İNŞAATLARA ENGEL OLDULAR

Ruhsatlandırma için 8 defa daha belediyeye gittiğini ve kendisine, “Başkan 800 bin TL istiyor. Vermediğiniz sürece bu iş olmaz” denildiğini ifade eden Karakaya, ruhsatlandırmanın bu şekilde çözülemeyeceğini anlayıp durumu yerel medyaya haber yaptırdığını anlattı. Karakaya, “Haber olduktan sonra Ekim 2022’de ruhsatlandırma yapıldı. Ancak bu defa da diğer şantiyelerdeki inşaatlara engel oldular” dedi. Karakaya “Rüşvetin ses kayıtlarını aldık ve savcılığa sundum” dedi. "Rüşveti verseydim bunlar başıma gelmezdi" diyen Karakaya, “Eski başkanın Menderes’te kimlerle nasıl iş tuttuğunu tüm yönleriyle savcılık makamında anlatacağım” ifadelerini kullandı.





250 bin dolar istemiş

Menderes’te otel yapmak isteyen iş adamı Yakup Toprak, başkanın talebiyle proje için önce belediyenin mimarına 600 bin lira ödediğini, ardından ruhsat için Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan’a vermeyi taahhüt ettiği 250 bin doların bir bölümünü verdiğini iddia etmişti. Belediyenin kendisinden 'sepetli vinç' almasını istediğini de ifade eden Toprak, ruhsat verilmeyince rüşvet iddialarıyla ilgili Aralık 2023’te Erkan Özkan’dan şikayetçi olmuştu.



