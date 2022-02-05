CHP’li belediyeler LGBT için gaza bastı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşcinsellere yönelik yasal düzenleme vaadinin ardından CHP’li belediyeler de gaza bastı. Birçok CHP’li belediye ‘Toplumsal Cinsiyet’ adı altında LGBTİ’lerle ilgili adımlar atmaya başladı.
GÖRMEZDEN GELEMEZMİŞ
İzmir’de CHP’li Bornova Belediyesi, LGBT faaliyetleriyle öne çıkan Turuncu Dernek ile “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesi” işbirliği protokolü imzalandı. İlçede tepki ile karşılanan protokol Bornova Belediyesi Meclisi’nin 2 Şubat’ta gerçekleştirilen toplantısında da gündeme geldi. AK Parti ve MHP’li üyelerin tepki göstermesi üzerine CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Global olarak bakınca LGBTİQ+ bireyler görmezden gelinemez” ifadelerini kullandı.
FON DIŞARIDAN
İzmir’de CHP’li Çiğli Belediyesi’nde Avrupa Birliği ile Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği alt hibe programının desteğiyle Turuncu Dernek, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği ve Yaygın Eğitim Merkezi Derneği ile 6 gün önce toplumsal cinsiyet eğitimi verildi.
Mersin’de ise CHP’li Yenişehir Belediyesi Sertifikalı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri başlatma kararı aldı. Sabancı Vakfı ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) işbirliği ile 17-18-19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan eğitimin başvuruları internet sitesinden yapılıyor. Bursa’da CHP’li Nilüfer Belediyesi, ilçede yaşayan kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik eylem planı hazırladı. Hazırlanan plan kapsamında belediye çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilecek.
Ortakları ziyaret etmiş
- Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “cinsel yönelim” vaadi tartışılırken ortağı İYİ Parti’nin de bir ziyareti ortaya çıktı. İYİ Partili gençlik kollarından iki isim Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ni ziyaret etti. Dernek, ziyareti sosyal medyadan duyurdu.