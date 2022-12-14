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İSTANBUL

CHP’li Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Rüşvet yoksa ruhsat da yok

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturmada eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın aralarında olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, iş yeri açmak isteyenlerden rüşvet istediği, kabul etmeyenlere de ruhsat vermediği belirlendi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
CHP’li Beşiktaş Belediyesine operasyon: Rüşvet yoksa ruhsat da yok
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturmada eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın aralarında olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda, 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda aralarında eski başkan yardımcıları Rıfat Örnek ve Hüseyin Avni Sipahi ile halen görevde olan Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı ve Demokrat Parti (DP) İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda’nın da olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen eski Başkan Murat Hazinedar akşam saatlerinde Kastamonu’da yakalanarak gözaltına alındı.

Murat Hazinedar
Murat Hazinedar

100 BİN DOLAR İSTEDİLER

Mülkiye müfettişlerinin 2016-2019 arası döneme ilişkin yaptığı incelemede, 2014-2018 arasında yönetim kadrosunda bulunan bazı kişilerin rüşvet aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, iş yeri açmak için gerekli tüm şartları yerine getirdikten sonra ruhsat almak için başvuran işverenlerden rüşvet istediği, rüşvet vermeyenlerin işlerini zorlaştırdığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin ruhsat başvurusunda bulunan bir kişiden 100 bin dolar rüşvet istediği, rüşveti alamayınca da ruhsat vermediği öğrenildi.

Kasa DP’li başkan

DP İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda’nın eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi’nin yeğeni olduğu iddia edildi. Hüseyin Avni Sipahi’nin rüşvet işlerini Arda üzerinden yaptığı ve rüşvet paralarını Arda’ya verdiği öne sürüldü. Öte yandan iş insanı Fevzi Öztürkmen, 14 Kasım’da yaptığı suç duyusunda, Ekrem Eray Arda ve 2019 yerel seçimlerinde DP’den Çekmeköy Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Avni Sipahi’nin, kendisinden 1 milyon 300 bin dolar rüşvet istediğini iddia etmişti.

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