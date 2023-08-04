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CHP'li Böcek gelininin 'yasak aşk' isyanını yanlışlıkla Whatsapp’tan paylaştı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek'e 'aldatıldığı' gerekçesiyle boşanma davası açan gelininin kendisine gönderdiği zehir zemberek mesajı yanlışlıkla WhatsApp durumundan paylaştı. Söz konusu mesajda, gelin Zeynep Kerimoğlu'nun kayınpederi Muhittin Böcek'e, "Yazıklar olsun, sizi babam yerine koydum. Ağzınızı açıp tek laf söylemediniz" diyerek sitem ettiği görüldü. Böcek daha sonra yaptığı paylaşımda Whatsapp'ının hacklendiğini öne sürdü.

17:07 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muhittin Böcek, oğlundan boşanmak üzere olan gelininin kendisine attığı zehir zemberek mesajı yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaştı.

Muhittin Böcek, oğlundan boşanmak üzere olan gelininin kendisine attığı zehir zemberek mesajı yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaştı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl oğlu Gökhan Böcek'e ile evlenen gelini Zeynep Kerimoğlu, eşinin kendisini 'evli ve kuaför olan bir kadınla aldattığı' gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Sitem dolu mesajı yanlışlıkla paylaştı

Süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelininin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, yanlışlıkla WhatsApp durumundan paylaştı.

'Bir kere babalık yapmadınız'

Muhittin Böcek’in Whatsapp uygulamasından paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
  • “Size de yazıklar olsun. Bir kere babalık yapmadınız. Bu kadar zaman insan gibi sessiz sedasız bekledim. Kimsenin yüzünü düşürmedim, kimseye kötülük yapmadım. Arkamdan konuşuldu, namusuma kadar bile laf edildi. Ağzınızı açıp tek laf söylemediniz.

'Hepinizin tek düşündüğü siyaset'

  • Ben sizi babam verine koydum ama ne diyecektiniz ki Gökhan’a, size göre bunlar normal sizin normaliniz bu. Hepinizin tek düşündüğü siyaset ve kendi hayatınız. Hepiniz bu yalan hayatınızdan mutlusunuz öyle de kalın. Rahat edin açıklama falan da yapmayacağım.

'Oğlunuzun kimseyle ilişkisini bitirdiği falan yok'

  • Tek düşünceniz o. Bir kere babalık büyüklük yapmadınız. Benim beklememem gerekiyor. Oğlunuzun kimseyle ilişkisini bitirdiği falan yok.”

Paylaşımı sildi: 'Hacklendim' dedi

Kısa bir süre sonra paylaşımı silen ve telaşa kapılan Böcek hemen bir açıklama yapıp
“WhatsApp uygulamam hacklenmiştir. Lütfen gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Saygılarımla…”
yazdı.
  • Daha sonra da Instagram hesabındaki hikaye bölümünden 3 defa mesaj paylaştı. İlk mesajında "Whatappım heklenmiştir", ikincisinde "Whats'upp uygulamam hacklenmiştir" diyen Başkan Böcek, üçüncü mesajında son düzeltmeyi "WhatsApp uygulamam hacklenmiştir" ifadeleri ile yaparak gelen mesajlara itibar edilmemesini istedi.

Geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, dünya evine girdi. Nikâhı Başkan Böcek kıyarken, törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çiftin nikah şahitliğini yaptı.









#Muhittin Böcek
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