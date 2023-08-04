CHP'li Böcek gelininin 'yasak aşk' isyanını yanlışlıkla Whatsapp’tan paylaştı

Ben sizi babam verine koydum ama ne diyecektiniz ki Gökhan’a, size göre bunlar normal sizin normaliniz bu. Hepinizin tek düşündüğü siyaset ve kendi hayatınız. Hepiniz bu yalan hayatınızdan mutlusunuz öyle de kalın. Rahat edin açıklama falan da yapmayacağım.