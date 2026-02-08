CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili çarpıcı iddia: AK Parti kabul etmedi

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in AK Parti'ye geçmek için birçok kez girişimde bulunduğu ancak AK Parti'nin bunu kabul etmeyerek Bozbey'i geri çevirdiği öne sürüldü
Son dönemde dönemde çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili AK Parti saflarına katılmıştı. Çok sayısa başkan ve milletvekilinin de AK Parti'ye katılacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.
TGRT'de canlı yayında gündemi değerlendiren Gazeteci Ferhat Murat dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Murat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in AK Parti'ye geçmek için birçok kez girişimde bulunduğunu iddia etti. Murat'ın iddiasına göre Mustafa Bozbey'ın başvurusu AK Parti tarafından kabul edilmedi.
"AK Parti kendisine onay vermedi"
AK Parti'ye geçmek için çok sayıda başvuru olduğunu belirten Ferhat Murat şu ifadeleri kullandı;
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti’ye geçmek için çok fazla kanal yaptı. Çok zorladı ancak AK Parti kendisine onay vermedi, vize vermedi. Sonrasında Özgür Özel’i ziyaret etti. Bana gelen bazı belge ve bilgiler var. Kendisiyle ilgili bir soruşturma yapılıyor mu bilmiyorum ama Mustafa Bozbey hakkında son derece vahim ve başsavcılık bununla ilgili araştırma yapıyor mu bilmiyorum ama bakılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde farklı bir sonuç ortaya çıkarılabilir.