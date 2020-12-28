CHP’li büyükşehirlerin 20 aylık karnesi: Vatandaş hizmetlerden memnun değil

31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti ve MHP 5 Büyükşehir belediyesinin yönetimi CHP’ye geçti. Göreve gelen CHP yönetimleri geçen 20 aylık süreçte beklentileri karşılayıp karşılamadığına dair araştırma Şirketi Areda Survey bir anket düzenledi. 5 bin 320 kişinin katıldığı araştırmaya göre, hizmet ve performans açısından yapılan değerlendirmeler sonucunda CHP yönetimindeki 4 Büyükşehirde kan kaybı yaşanırken, en büyük memnuniyetsizlik yüzde 49.1 oranıyla Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul’da yaşanıyor.

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Areda Survey PBDP’si kullanılarak 5 büyükşehirde gerçekleştirilen yerel yönetim araştırmasına 5320 kişi katıldı. 17-21 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantatif araştırma tekniklerinden CAWI ile gerçekleşti.

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İstanbul önceki yönetimi arıyor

Araştırmaya göre en büyük memnuniyetsizlik Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul’da. Binali Yıldırım ile çekişmeli bir seçim geçiren İmamoğlu, ikinci turda 800 bin oy farkla İstanbul’da ipi göğüsleyen isim olmuştu. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana el değiştirmeyen İstanbul, İmamoğlu’nun yönetime gelmesiyle önemli değişiklerin yaşandığı bir şehir oldu. Mevcut araştırmaya göre katılımcıların yüzde 40,6 ise yeni yönetimi daha başarılı bulurken, yüzde 49.1’i önceki yönetim daha başarılıydı yanıtı verdi. İstanbul’da değişen bir şey olmadı diyenlerin oranı ise yüzde 10.3.

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Ankara’da değişen çok bir şey yok

Seçimlerden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş dönemi başladı. Aradan geçen süreçte Ankaralıların memnuniyet oranı ise başabaş gidiyor. Yavaş yönetimi yerine bir önceki dönemi başarılı bulanların oranı yüzde 39.6 olurken, CHP’li yönetimden memnuniyet oranı yüzde 38 olarak şekillendi. Yönetim değişikliğiyle Ankara’da durumun değişmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 22.4.

OYNAT 02:17 Mansur Yavaş Ankara Meclisini böyle yönetiyor: Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım, alın elinden mikrofonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nde AK Parti grubuna yönelik tepki toplayan ifadeler kullandı. Zaman zaman sesini yükselten Yavaş, 'Gidin savcılığa şikayet edin. Söz hakkı falan vermiyorum. Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım. Alın mikrofonu elinden' gibi çıkışlarda bulundu. BiP'te paylaş

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Mersin eskiyi özlüyor



Cumhur İttifakı diğer ortağı MHP, yerel seçimlerde Adana ve Mersin gibi iki önemli büyük şehri CHP’ye kaptırdı. Seçim sonuçlarına göre Mersin’de Başkan Vahap Seçer, Adana da ise Zeydan Karalar başkanlık koltuğuna oturdu. Mersin’de önceki yönetimi daha başarılı bulan katılımcıların oranı yüzde 44 olurken, yeni yönetimi başarılı bulanların oranı yüzde 30.7 olarak açıklandı. Mersin’de değişen bir şey yok diyenlerin oranı ise yüzde 25.3

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Adana’da durum farksız



MHP için kritik önemdeki Adana’da da durum aynı. Seçimin üzerinden geçen süreçte vatandaşlar mevcut yönetimden memnun olmadığını ifade ediyor. Araştırmaya göre katılımcılarını yüzde 36.7’si eski yönetimi daha başarılı bulduğunu ifade ederken, 33.7’lik kısım ise mevcut yönetimin hizmet ve performansını yeterli görüyor. Adana’da yüzde 29.6 ile ciddi bir katılımcı kitlesi ise, şehir için değişen bir şey olmadığı görüşünde.

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Antalya’da CHP başarıyı yakaladı



Türkiye’nin turizm başkenti Antalya ise CHP yönetiminin başarılı kabul edildiği tek büyükşehir belediyesi. Başkan Muhittin Böcek’in uygulamalarından memnuniyetini ifade eden katılımcıların yüzde 43,9 olurken, önceki yönetim başarılıydı diyen vatandaşların oranı yüzde 41.8. Antalya’da durumu ‘değişen bir şey yok’ olarak nitelendirenlerin oranı ise yüzde 14.3.