CHP'li Deniz Yücel: 'Demokrasi' deyince akla gelen ilk isim Kemal Kılıçdaroğlu CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kaset darbesiyle CHP'nin başına gelen, parti kongrelerinde başkan seçilen isimleri tasfiye eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, en demokratik insan olduğunu savundu. Yücel, "Dürüstlük, namus, ahlak, erdem, vatan sevgisi, millet sevgisi ve demokrasiye bağlılık deyince akıllardaki ilk isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2021, 17:15 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2021, 17:52 Diğer