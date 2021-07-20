CHP'li Deniz Yücel: 'Demokrasi' deyince akla gelen ilk isim Kemal Kılıçdaroğlu

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir İl Örgütü'nün Kültürpark'ta gerçekleşen bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.
Yücel, konuşmasında FETÖ'nün tezgahı sonrası 2010'da CHP'nin başına geçen, parti içinde kıyım yapmakla eleştirilen ve parti kurultaylarında rakiplerine şans tanımayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun en demokratik insan olduğunu savundu.
CHP'li il başkanı, "Dürüstlük, namus, ahlak, erdem, vatan sevgisi, millet sevgisi ve tabii ki demokrasiye bağlılık deyince insanların aklına gelen ilk isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.