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POLİTİKA

CHP'li Deniz Yücel: 'Demokrasi' deyince akla gelen ilk isim Kemal Kılıçdaroğlu

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kaset darbesiyle CHP'nin başına gelen, parti kongrelerinde başkan seçilen isimleri tasfiye eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, en demokratik insan olduğunu savundu. Yücel, "Dürüstlük, namus, ahlak, erdem, vatan sevgisi, millet sevgisi ve demokrasiye bağlılık deyince akıllardaki ilk isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

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CHPli Deniz Yücel: Demokrasi deyince akla gelen ilk isim Kemal Kılıçdaroğlu
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir İl Örgütü'nün Kültürpark'ta gerçekleşen bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.

Yücel, konuşmasında FETÖ'nün tezgahı sonrası 2010'da CHP'nin başına geçen, parti içinde kıyım yapmakla eleştirilen ve parti kurultaylarında rakiplerine şans tanımayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun en demokratik insan olduğunu savundu.

İşte CHP demokrasisi
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İşte CHP demokrasisi

Kurultay tiyatrosu
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Kurultay tiyatrosu

CHP'li il başkanı, "Dürüstlük, namus, ahlak, erdem, vatan sevgisi, millet sevgisi ve tabii ki demokrasiye bağlılık deyince insanların aklına gelen ilk isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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