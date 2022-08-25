CHP'li eski vekil Aydın Ayaydın'dan ırkçı saldırı: Defolun gidin memleketinize

Eski CHP'li Milletvekili Aydın Ayaydın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde olay çıkardı. Lüks sitedeki evinde tatil yapan Ayaydın, sahilde üzerine su sıçrattığı gerekçesiyle küçük bir çocuğu azarlayıp ağlattı.

Küçük çocuğa bağırıp ağlattı

Bunun üzerine Ayaydın'ın yanına gelen anne Diana Ahadpour ise "Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" diyerek Ayaydın'a tepki gösterdi.

Annenin üzerine yürüdü

Sabah'ın haberine göre; Azeri model Diana Ahadpour'un sözleri sonrası çılgına dönen Aydın Ayaydın, genç kadının üzerine yürüdü. Hızını alamayan Ayaydın, daha sonra hakaretler savurmaya başladı.

Hakaretler savurdu, saldırmaya kalktı

"Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş...ler" diye hakaretler savuran Ayaydın, hızını alamayıp "Defolun lan" diyerek saldırmaya bile kalktı.

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Araya girenler olayı güçlükle yatıştırdı.

Aynı sitede evi olan Azeri model Diana Ahadpour'un Azerbaycan ve Dubai'de yatırımları bulunan bir işkadını olduğu öğrenildi.