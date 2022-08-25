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POLİTİKA

CHP'li eski vekil Aydın Ayaydın'dan ırkçı saldırı: Defolun gidin memleketinize

CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın, Bodrum'da yaptığı tatil sırasında ortalığı birbirine kattı. Üzerine su sıçratan çocuğu azarlayıp ağlatan Ayaydın, çocuğun annesi Azeri model Diana Ahadpour'un da üzerine yürüyüp "Defolun gidin memleketinize!" diye bağırdı.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli eski vekil Aydın Ayaydından ırkçı saldırı: Defolun gidin memleketinize
CHP'li eski vekil Ayaydın'ın Azeri modelin üzerine yürüdüğü anlar.

Eski CHP'li Milletvekili Aydın Ayaydın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde olay çıkardı. Lüks sitedeki evinde tatil yapan Ayaydın, sahilde üzerine su sıçrattığı gerekçesiyle küçük bir çocuğu azarlayıp ağlattı.

Küçük çocuğa bağırıp ağlattı

Bunun üzerine Ayaydın'ın yanına gelen anne Diana Ahadpour ise "Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" diyerek Ayaydın'a tepki gösterdi.

Annenin üzerine yürüdü

Sabah'ın haberine göre; Azeri model Diana Ahadpour'un sözleri sonrası çılgına dönen Aydın Ayaydın, genç kadının üzerine yürüdü. Hızını alamayan Ayaydın, daha sonra hakaretler savurmaya başladı.

CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın'dan ırkçı saldırı
OYNAT 00:29
CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın'dan ırkçı saldırı
CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın plajı birbirine kattı. Bodrum tatilinde üzerine su sıçratan çocuğu azarlayıp ağlattı. Annesi Azeri model Diana Ahadpour'un da üzerine yürüyüp 'Defolun gidin memleketinize!' diye bağırdı.

Hakaretler savurdu, saldırmaya kalktı

"Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş...ler" diye hakaretler savuran Ayaydın, hızını alamayıp "Defolun lan" diyerek saldırmaya bile kalktı.

Araya girenler olayı güçlükle yatıştırdı.

Aynı sitede evi olan Azeri model Diana Ahadpour'un Azerbaycan ve Dubai'de yatırımları bulunan bir işkadını olduğu öğrenildi.

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