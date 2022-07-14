CHP'li Hüsnü Bozkurt’un ırkçı ifadelerle paylaştığı videonun Malezya’da çekildiği ortaya çıktı: Ne özür diledi ne de paylaşımını kaldırdı

Sığınmacılar ve göçmenler üzerinden algı operasyonu devam ediyor. Geçtiğimiz gün sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videonun Türkiye'de çekildiği öne sürülmüş ve ırkçı paylaşımlar peş peşe gelmişti.

IRKÇI İFADELERLE PAYLAŞTI

Eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da söz konusu videoyu paylaşarak paylaşımına "Bu canlı türü ile dolduruldu memleket… Camış desen zooloji küser, insan desen yaradan…" notunu düşmüştü.

Bu canlı türü ile dolduruldu memleket…



Camış desen zooloji küser,insan desen yaradan…pic.twitter.com/YdCCOb2trH — Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) July 13, 2022

Ancak her fırsatta sığınmacıları hedef alan ırkçı kesimin dolaşıma soktuğu videonun Türkiye'de çekilmediği ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerin 3 Temmuz 2021’de bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldığı ve Malezya’da çekildiği belirlendi.

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CHP’li Hüsnü Bozkurt'un gerçeğin ortaya çıkmasının ardından paylaşımını kaldırmadığı görüldü.