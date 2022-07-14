Gündem CHPli Hüsnü Bozkurtun ırkçı ifadelerle paylaştığı videonun Malezyada çekildiği ortaya çıktı Ne özür diledi ne de paylaşımını kaldırdı
POLİTİKA

CHP'li Hüsnü Bozkurt’un ırkçı ifadelerle paylaştığı videonun Malezya’da çekildiği ortaya çıktı: Ne özür diledi ne de paylaşımını kaldırdı

Geçtiğimiz gün sosyal medyada dolaşıma sokulan ve eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un da Türkiye'de çekilmiş gibi paylaşarak sığınmacıları hedef aldığı videonun geçen yıl Malezya'da çekildiği ortaya çıktı. Sığınmacılara yönelik ırkçı ifadeler kullanan CHP'li Bozkurt, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından paylaşımını kaldırmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Hüsnü Bozkurt’un ırkçı ifadelerle paylaştığı videonun Malezya’da çekildiği ortaya çıktı: Ne özür diledi ne de paylaşımını kaldırdı
Malezya'da 3 Temmuz 2021’de çekilen görüntü

Sığınmacılar ve göçmenler üzerinden algı operasyonu devam ediyor. Geçtiğimiz gün sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videonun Türkiye'de çekildiği öne sürülmüş ve ırkçı paylaşımlar peş peşe gelmişti.

IRKÇI İFADELERLE PAYLAŞTI

Eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da söz konusu videoyu paylaşarak paylaşımına "Bu canlı türü ile dolduruldu memleket… Camış desen zooloji küser, insan desen yaradan…" notunu düşmüştü.

Ancak her fırsatta sığınmacıları hedef alan ırkçı kesimin dolaşıma soktuğu videonun Türkiye'de çekilmediği ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerin 3 Temmuz 2021’de bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldığı ve Malezya’da çekildiği belirlendi.

CHP’li Hüsnü Bozkurt'un gerçeğin ortaya çıkmasının ardından paylaşımını kaldırmadığı görüldü.

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