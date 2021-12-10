Gündem CHPli eski vekil Niyazi Nefi Kara attığı yumruğu hatırlamadı
ANKARA

CHP'li eski vekil Niyazi Nefi Kara attığı yumruğu hatırlamadı

TBMM’de 2017’deki Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi sırasında çıkan kavgada, AK Parti’li Fatih Şahin’in burnu kırılmıştı. Şahin burnunu kıran eski CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara hakkında şikayetçi olmuştu. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada savunma yapan Kara “Hiçbir şekilde müştekiye vurduğumu hatırlamıyorum” dedi.


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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​CHPli eski vekil Niyazi Nefi ​Kara attığı yumruğu hatırlamadı ​ ​
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada milletvekilleri yaralanmıştı.

TBMM’de 2017’deki Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi sırasında çıkan kavgada, AK Parti’li Fatih Şahin’in burnu kırılmıştı. Burnunu kıran kişinin eski CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu söyleyen Şahin, Kara’dan şikayetçi olmuştu.

DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Niyazi Nefi Kara hakkında fezleke hazırladı. Milletvekilliğinin sona ermesinin ardından ise Kara hakkında “kasten yaralama” suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada savunma yapan Niyazi Nefi Kara, teklifin görüşülmesi sırasında Meclis’te büyük bir kargaşanın olduğunu, bu sırada aldığı darbe nedeniyle kaşından yaralandığını söyledi. Hastanede müşahede altında kaldığını belirten Kara, “Hiçbir şekilde müştekiye vurduğumu hatırlamıyorum” dedi. Kara’nın savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, kavgaya ilişkin ham görüntülerin TBMM’den istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

AK Partili Şahin'den CHP'li Kara için suç duyurusu
GÜNDEM
AK Partili Şahin'den CHP'li Kara için suç duyurusu

AK Partili vekilin burnunu kıran CHP'li bakın ne dedi?
OYNAT 00:49
AK Partili vekilin burnunu kıran CHP'li bakın ne dedi?
Anayasa görüşmelerinde CHP Antalya milletvekili Niyazi Nefi Kara, AK Parti milletvekili Fatih Şahin'e yumruk atarak burnunu kırdı. Yayınladığı videoda olayları baştan sonra çarpıtarak anlatan CHP'li vekil izleyenlere bu kadar da olmaz dedirtti.


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