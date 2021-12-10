CHP'li eski vekil Niyazi Nefi Kara attığı yumruğu hatırlamadı

TBMM’de 2017’deki Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi sırasında çıkan kavgada, AK Parti’li Fatih Şahin’in burnu kırılmıştı. Burnunu kıran kişinin eski CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu söyleyen Şahin, Kara’dan şikayetçi olmuştu.
DAVA AÇILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Niyazi Nefi Kara hakkında fezleke hazırladı. Milletvekilliğinin sona ermesinin ardından ise Kara hakkında “kasten yaralama” suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.
Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada savunma yapan Niyazi Nefi Kara, teklifin görüşülmesi sırasında Meclis’te büyük bir kargaşanın olduğunu, bu sırada aldığı darbe nedeniyle kaşından yaralandığını söyledi. Hastanede müşahede altında kaldığını belirten Kara, “Hiçbir şekilde müştekiye vurduğumu hatırlamıyorum” dedi. Kara’nın savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, kavgaya ilişkin ham görüntülerin TBMM’den istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.