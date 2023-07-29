CHP'li Gürsel Tekin'in hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı gösteren Önder Sav var: İnsan kendi partisini ihbar etmez

Gürsel Tekin, Önder Sav'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerine tepki gösterdi
Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Sav,
"Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız."
diye konuştu.
Sav'ın açıklamalarına CHP kanadından tepki geldi. Partinin önde gelen isimlerinden eski Milletvekili Gürsel Tekin, Sav'ın sözlerini yakışıksız olarak niteledi.
Gürsel Tekin'den Önder Sav'a: İnsan kendi partisini ihbar etmez
Gürsel Tekin'den Önder Sav'a: İnsan kendi partisini ihbar etmez
Tekin, TV 100 canlı yayınında Sav'ı hedef alarak,
"Hukuken genel başkanın görevi bitmişse genel başkan yardımcısının bitmemesi olabilir mi böyle bir hukuksal sorun varsa, kaldı ki hiçbir hukuksal sorun yok, kurultay takvimi başlamıştır önümüzdeki günlerde büyük kurultay yapılacaktır. Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav’a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez."
dedi.
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2 hours ago