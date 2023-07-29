CHP'li Gürsel Tekin'in hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı gösteren Önder Sav var: İnsan kendi partisini ihbar etmez

"Hukuken genel başkanın görevi bitmişse genel başkan yardımcısının bitmemesi olabilir mi böyle bir hukuksal sorun varsa, kaldı ki hiçbir hukuksal sorun yok, kurultay takvimi başlamıştır önümüzdeki günlerde büyük kurultay yapılacaktır. Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav’a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez."