|
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin'in hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı gösteren Önder Sav var: İnsan kendi partisini ihbar etmez

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, 'istifa' çağrılarına kulak tıkayarak koltuğundan ayrılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini söyleyip, "Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz." demişti. Söz konusu açıklamalara tepki gösteren CHP'li Gürsel Tekin, "Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav’a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez" ifadelerini kullandı.

23:40 . 29/07/2023 Saturday
Yeni Şafak
Gürsel Tekin, Önder Sav'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerine tepki gösterdi

Gürsel Tekin, Önder Sav'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerine tepki gösterdi

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Sav,
"Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız."
diye konuştu.

Sav'ın açıklamalarına CHP kanadından tepki geldi. Partinin önde gelen isimlerinden eski Milletvekili Gürsel Tekin, Sav'ın sözlerini yakışıksız olarak niteledi.



Gürsel Tekin'den Önder Sav'a: İnsan kendi partisini ihbar etmez

Tekin, TV 100 canlı yayınında Sav'ı hedef alarak,
"Hukuken genel başkanın görevi bitmişse genel başkan yardımcısının bitmemesi olabilir mi böyle bir hukuksal sorun varsa, kaldı ki hiçbir hukuksal sorun yok, kurultay takvimi başlamıştır önümüzdeki günlerde büyük kurultay yapılacaktır. Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav’a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez."
dedi.





#Gürsel Tekin
#Önder Sav
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayern Münih hazırlık maçında Japon ekibi Kawasaki Frontale'yi 1-0 mağlup etti