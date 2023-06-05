CHP’li Karayalçın'dan 'başkanlık sistemi' itirafı: Parlamenter sistem olsaydı hezimet olarak değerlendirilecekti

Kemal Kılıçdaroğlu - Murat Karayalçın
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan ve 2. tura kalan seçimi 28 Mayıs'ta noktalamıştı. Sandıktan zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine başladı. CHP'de ise parti içinde suçlu arayışları sürerken, koltuğunu terketmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkiler giderek büyüyor.
Daha önce yedili masanın dağıtılması halinde bunu yapan kişinin büyük bir vebal altına gireceğini söyleyen Eski SHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, alınan hezimetin ardından CHP örgütlerine yüklendi.
"Başarısızlık olarak görülmelidir"
Karayalçın, Twitter hesabından, Meclis seçimindeki başarısızlığın sebebini şöyle açıkladı: