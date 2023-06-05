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CHP’li Karayalçın'dan 'başkanlık sistemi' itirafı: Parlamenter sistem olsaydı hezimet olarak değerlendirilecekti

CHP'li Murat Karayalçın, partisinin seçim sonuçlarıyla ilgili olarak "Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti" yorumunda bulundu.

11:14 . 5/06/2023 Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu - Murat Karayalçın

Kemal Kılıçdaroğlu - Murat Karayalçın

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan ve 2. tura kalan seçimi 28 Mayıs'ta noktalamıştı. Sandıktan zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine başladı. CHP'de ise parti içinde suçlu arayışları sürerken, koltuğunu terketmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkiler giderek büyüyor.

Daha önce yedili masanın dağıtılması halinde bunu yapan kişinin büyük bir vebal altına gireceğini söyleyen Eski SHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, alınan hezimetin ardından CHP örgütlerine yüklendi.

"Başarısızlık olarak görülmelidir"

Karayalçın, Twitter hesabından, Meclis seçimindeki başarısızlığın sebebini şöyle açıkladı:

"Sayın Kılıçdaroğlu seçim sürecinde yüksek bir performans ortaya koymuştur. Adil olmayan bir seçimde alınan yüzde 48'lik oy ciddi bir kazanım olarak görülmelidir. Ancak partimizin TBMM seçiminde, hem de dört partiyle birlikte, yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olması ise ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir.
Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti. Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir."


#Murat Karayalçın
#Başkanlık sistemi
#CHP
1 saat önce
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