CHP'li Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri TBMM'de tartışmalara neden oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Kurulda söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifini sundu.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMALI

Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesi olan, cumhurbaşkanına hakaret suçunun yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirten CHP'li Başarır şöyle söyledi: ''Aslında bu madde, Anayasanın geçici 21 (b) maddesi gereğince 2 yıl önce kaldırılmalıydı ama kaldırılmadı. Peki bu madde neden kaldırılmalı? Gerek eski Türk Ceza Kanunu'nun 158.maddesi, gerekse sizin düzenlediğiniz TCK'nın 299.maddesi, nasıl bir cumhurbaşkanını tarif ediyordu?''

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''HİÇ KİMSE BÖYLE BİR CUMHURBAŞKANI HAYAL ETMİYORDU''

Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olmadığını iddia eden ve Cumhurbaşkanı’nı eleştiren Başarır, şu ifadeleri de ekledi: ''Tarafsız. Nasıl bir cumhurbaşkanını tarif ediyordu? Siyasetle ilişkisi olmayan. Ve bu özelliğinden dolayı da devleti temsil eden bir cumhurbaşkanını tarif ediyordu.'

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'İkinci olarak, başkomutan olması özelliğiyle bu madde düzenlendi. Herhalde bu yasa düzenlenirken hiç kimse böyle bir cumhurbaşkanı hayal etmiyordu.''

AK PARTİLİ VEKİLLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri yerlerinden kalkarak Başarır’a tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Bilgiç’in ara vermesinden sonra da tartışma devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.