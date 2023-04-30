CHP'li Menderes Belediye Başkanı'nın rüşvet soruşturmasında 12 yıl hapsi istendi

İzmir'de Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, dosyaya atanan bilirkişi, 2018-2021 yıllarında, toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesini incelerken 7 ihalede, 'İhaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğunu belirledi. Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığının altı çizildi, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen temmuz ayında yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Aynı soruşturmanın devamında elde edilen belgelerin incelenmesiyle Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan 2 villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan G., mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü de gözaltına alındı. Operasyonun 'İhalelerde usulsüzlük' ve 'Rüşvet' olmak üzere 2 dalga halinde yapıldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Kayalar'ın da aralarında olduğu 31 kişi ise adliyeye sevk edildi.