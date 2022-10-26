CHP'li Özel'in Fincancı'nın TSK'ya iftira attığı PKK kanalına konuk olduğu ortaya çıktı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atmasının ardından bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

'Terör propagandası yapmak' suçundan gözaltına alınan Fincancı'ya HDP'nin yanı sıra CHP'den de destek geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fincancı'nın gözaltına alınmasının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

CHP'DEN FİNCANCI'YA TAM DESTEK

Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz.

Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir.

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Asla kabul edilemez!"

Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz.



Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir.



Asla kabul edilemez! https://t.co/O5mX7XYoI2 — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 26, 2022

ÖZGÜR ÖZEL PKK YAYIN ORGANINDA

Öte yandan TTB Başkanı'na desteğini esirgemeyen Özgür Özel'in de Fincancı'nın katıldığı PKK kanalı "Medya Haber"e katıldığı ortaya çıktı.

Yurt dışında yayın yapan "Medya Haber" isimli kanal, terör örgütü elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi isimlere mikrofon uzatmasıyla biliniyor.

GÜNDEM TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atmasının ardından gözaltına alınan Fincancı'ya bir destek de CHP'den: Asla kabul edilemez

GÜNDEM Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı'ya HDP'den destek mesajları