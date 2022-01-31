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POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel yine haddi aştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyareti sırasında elinden mikrofonu alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çocuk üzerinden haddi aşan bir açıklama yaptı. Erdoğan'ı Nazi Almanya'sı lideri Adolf Hitler'e benzeten Özel, çocuğun propagandaya alet edildiğini öne sürerek, "Dünya siyaset tarihinde buna başvuranlar hep diktatörlerdi ve en bilindikleri ise Hitler'di" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Özgür Özel yine haddi aştı: Cumhurbaşkanı Erdoğana Hitler benzetmesi
CHP'li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hitler'e benzetti.

Trabzon'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çıkmak isteyen küçük bir çocuğu kırmayarak yanına çağırmıştı. Babası ile ilgili yaşanan bir sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşan çocuk daha sonra mikrofonu alarak, "Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük" ifadelerini kullanmıştı.

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ÖZGÜR ÖZEL YİNE HADDİ AŞTI: ERDOĞAN'A 'HİTLER' BENZETMESİ

Yaşanan gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak Adolf Hitler'e benzetti.

Özel paylaşımında, "Türkiye siyasetinde çocukları propagandaya alet eden, buna tenezzül eden bir lider hiç olmadı. Dünya siyaset tarihinde ise buna başvuranlar hep diktatörlerdi ve en bilindikleri ise Adolf Hitler'di..." ifadelerini kullandı.

CHP REFERANDUM ÖNCESİNDE ÇOCUKLARI KULLANMIŞTI

Özgür Özel'in propagandaya alet edilmekle suçladığı çocukları, CHP yıllar önceki reklam filmlerinde kullanmıştı.

CHP, 2017'deki halk oylaması öncesindeki kampanyasında "Geleceğim için hayır" sloganını çocuklarla birlikte bir güneş teması ile duyurmuştu.

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