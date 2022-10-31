Gündem CHPli Vahap Seçer vizyonsuzluk diyerek savunma sanayisini hedef aldı
POLİTİKA

CHP'li Vahap Seçer 'vizyonsuzluk' diyerek savunma sanayisini hedef aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti'nin vizyon belgesini eleştirdi. Basın danışmanı terör örgütü PKK'ya üyelikten tutuklanan Seçer, savunma sanayisini de hedef aldı. Seçer, “Tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Vahap Seçer vizyonsuzluk diyerek savunma sanayisini hedef aldı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda partisinin düzenlediği alternatif bayram kutlamasına katılan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti'nin vizyon belgesini hedef aldı.

"Bizim kutladığımız Cumhuriyet, 2022 yılında Türkiye’deki Cumhuriyet anlayışı değil." diye konuşan Seçer, İHA ve SİHA'lar için de tepki çeken bir çıkış yaptı.

"CUMHURİYET BUNUN İÇİN KURULMADI"

Seçer şu açıklamalarda bulundu:

"Gözlerim yaşardı iki gündür, vizyona bakın. Kavga dilini kullanmadıklarını, mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir.

İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil."

CHP'li başkan savunma sanayiini 'vizyonsuzluk' diyerek hedef aldı
OYNAT 00:34
CHP'li başkan savunma sanayiini 'vizyonsuzluk' diyerek hedef aldı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Yüzyılı Vizyonunu eleştirdi. Basın Danışmanı PKK'ya üye olmaktan tutuklanan Seçer, 'vizyona bakın İHA, SİHA, tank. Cumhuriyet bunun için kurulmadı' ifadelerini kullanarak savunma sanayiini vizyonsuzluk olarak nitelendirdi.

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