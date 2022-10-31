CHP'li Vahap Seçer 'vizyonsuzluk' diyerek savunma sanayisini hedef aldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda partisinin düzenlediği alternatif bayram kutlamasına katılan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti'nin vizyon belgesini hedef aldı.

"Bizim kutladığımız Cumhuriyet, 2022 yılında Türkiye’deki Cumhuriyet anlayışı değil." diye konuşan Seçer, İHA ve SİHA'lar için de tepki çeken bir çıkış yaptı.

"CUMHURİYET BUNUN İÇİN KURULMADI"

Seçer şu açıklamalarda bulundu:

"Gözlerim yaşardı iki gündür, vizyona bakın. Kavga dilini kullanmadıklarını, mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir.

İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil."

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