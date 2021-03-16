Gündem CHPli vekiller Mersin Limanını lider konuma getirecek genişletme çalışmasına karşı çıktı
POLİTİKA

CHP’li vekiller Mersin Limanı’nı lider konuma getirecek genişletme çalışmasına karşı çıktı

CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Ali Mahir Başarır, Mersin Uluslararası Limanı'nda yapılan genişletme çalışmasına, çevreye zarar vereceği iddiasıyla karşı çıktı. Türkiye'nin yük trafiğindeki payını ciddi oranda artıracak projeyle toplam konteyner kapasitesi 3,6 milyon TEU'ya çıkacak, rıhtıma 400 metrelik iki mega konteyner gemisi aynı anda yanaşabilecek.

Haber Merkezi AA
Cengiz Gökçel (solda) ve Ali Mahir Başarır (sağda)
Cengiz Gökçel (solda) ve Ali Mahir Başarır (sağda)

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, partisinin Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Mersin Uluslararası Limanı'nda gerçekleştirilen genişletme çalışmasına karşı çıktı.

İşleten şirketin, ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle limanı genişletmek istediğini öne süren CHP'li vekiller, böyle bir yükü Mersin'in taşıyamayacağını, havanın, doğanın altüst olacağını, kent trafiğinin olumsuz etkileneceğini ve sorunlar yumağı haline döneceğini savundu.

Bölgenin ticaret kapısı

Liman, coğrafi konumu, kapasitesi, geniş hinterlandının yanı sıra yurt içi ve dışına olan çok modlu bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla, yalnız Türkiye'nin değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz'in de lider limanlarından biri konumunda.

  • Orta Doğu ve Karadeniz ile aktarma ve hinterlant bağlantılarıyla Akdeniz Bölgesi'ndeki ana konteyner limanlarından biri olan Mersin Uluslararası Limanı, modern altyapısı ve ekipmanları, geniş depolama sahaları, yetişmiş insan kaynakları ve serbest bölgeye yakınlığıyla Türkiye'nin ihracat ve ithalat hacminin önemli bir kısmını karşılıyor.

Mersin Limanı

Yurt içine ve Orta Doğu ülkelerine kara, hava ve demir yollarıyla bağlanan liman, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin (Ankara, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Elazığ) ithalat ve ihracat kapısı olmasının yanında Türkiye'nin sanayileşmiş kentleri ile Suriye, Irak gibi sınır komşusu olan ülkelere transit merkezi konumunda bulunuyor.

Projenin sağlayacağı avantajlar

Limanda, komşu ülkelerin gelişmekte olan yük trafiğinden daha fazla pay alabilmek için gemi ve kapasite beklentilerini karşılamak amacıyla sürekli gelişim hedefleniyor. Yapılacak genişletme projesinin tamamlanmasıyla limanın 880 metrelik rıhtımına, 2 adet 400 metrelik mega konteyner gemisinin aynı anda yanaşabilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Projeyle rıhtımın konteyner kapasitesi 800 bin TEU'dan 1,8 milyon TEU'ya, toplam liman konteyner kapasitesi ise 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya ulaşacak.

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