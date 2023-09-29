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CHP'li Yılmaz Ateş Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Ne konuştuğunu bilmiyor sudan ucuz laflar ediyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 4-5 Kasım'da yapacağı kurultayı işaret ederek, "Olağanüstü bir yenilenme sürecinin içine gireceğiz, devrim gerçekleştireceğiz" dedi. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'nu 'sudan ucuz konuştuğunu' belirtip, "Ne konuştuğunu bilmiyor. Yıllarca emek verdiğim partinin genel başkanı bu kadar ucuz konuşamaz. Neyi getireceksin kardeşim sen?" tepkisini gösterdi.

Hüseyin Berk
19:08 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Yılmaz Ateş

Kemal Kılıçdaroğlu - Yılmaz Ateş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında, partisi tarafından hedef tahtasına kondu. 'İstifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, 2024 yerel seçimleri öncesinde 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketinin öncüsü Özgür Özel, 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultayda devrim' vaadi: Olağanüstü yenileneceğiz

Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada, kurultayda devrim gerçekleştireceklerini, bunlardan birinin de yüzde 50 cinsiyet kotası olduğunu söyledi.

CHP lideri,
"Olağanüstü güzel değişiklikler olacak. Bir partide demokrasi nasıl işler herkese göstereceğiz. Olağanüstü bir yenilenme sürecinin içine gireceğiz"
diye konuştu.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı Haber Global TV canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.



CHP'li Yılmaz Ateş Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Ne konuştuğunu bilmiyor sudan ucuz laflar ediyor

"Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu söylediklerinin anlamını bilmiyor"
diyen Ateş,
"Allah aşkına Kılıçdaroğlu bu kadar mı yoz? Tüzüğün bir maddesini değiştirecek devrim diyor. kardeşim neyi getireceksin sen?"
ifadelerini kullandı.
Kadın kotasına ilişkin hali hazırda zaten yüzde 30 sınırı olduğunu vurgulayan Ateş,
"Meclis'te ilçelerde il örgütlerinde kadınlara yüzde 30 kota tanıdı mı da şimdi tanıyacak? İnsana gülerler yahu! Bu kadar sudan ucuz konuşamazsın."
dedi.
Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nun 130 tane danışmanı olduğunu vurgulayan Ateş,
"Bu adamı hiç mi kimse uyarmaz. Bilmiyorsa birine sorar 80 tane dışarıdan 50 tanesi de Meclis'te danışmanın var. Yıllarca emek verdiğim partinin genel başkanı bu kadar ucuz konuşamaz."
tepkisini gösterdi.





#Yılmaz Ateş
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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