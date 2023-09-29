CHP'li Yılmaz Ateş Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Ne konuştuğunu bilmiyor sudan ucuz laflar ediyor

Kemal Kılıçdaroğlu - Yılmaz Ateş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında, partisi tarafından hedef tahtasına kondu. 'İstifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, 2024 yerel seçimleri öncesinde 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketinin öncüsü Özgür Özel, 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultayda devrim' vaadi: Olağanüstü yenileneceğiz
Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada, kurultayda devrim gerçekleştireceklerini, bunlardan birinin de yüzde 50 cinsiyet kotası olduğunu söyledi.
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı Haber Global TV canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.