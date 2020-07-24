CHP'lileri Muharrem İnce temsil etti: Ayasofya'daki ilk cumayı vatandaşların arasında kıldı

Ayasofya'da kılınacak cuma Namazı öncesinde, "Davet gelirse namaza giderim" sözleri ile gündeme gelen CHP'li Muharrem İnce, bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kendisini arayarak cuma Namazına davet ettiğini dile getirdi. İnce, namaz için caminin dışında vatandaşların arasında yerini aldı.

OYNAT 00:00 İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dili sürçtü: Aklım İstanbul'da ne yapayım

"Ezanın davetine uyacağız"

Yalova'nın Elmalık Köyü'ndeki evinden çıkışı öncesinde İnce açıklamalarda bulunan İnce, "Pandemi sürecinde Ayasofya'nın ibadete açılacağı haberleri çıkınca bana, 'Cuma namazına gider misiniz' diye sordular. Bende, 'Böyle bir pandemi ortamında ibadete açılırsa yoğun bir katılım olacağı için ve sosyal mesafeyi korumamız gerektiğinden mutlaka bir davet olması lazım. Böyle bir davet olursa giderim' dedim. Ben ibadete açılacağı üzerine bu yorumu yaptım. Ama Diyanet İşleri Başkanı, 'Ezan bir davettir. Başka bir davete gerek yok' dedi. Bu kadar basit ve herkesin bildiği bir dini bilgiyi, yani ezanın bir davet olduğunu her halde 83 milyonun 83 milyonu da bilir. Evvelsi gün ise Diyanet İşleri Başkanı bana telefon etti. 'Sizi davet ediyorum' dedi. Bugün elbette ezanın davetine uyacağız. Ama Diyanet İşleri Başkanı'nın davetine uyup uymadığımı herkes görecek. Diyanet İşleri Başkanına da Nabi'nin kasidesinden bir iki dize okumak istiyorum. Nabi kasidesinde; 'Oraya unvanla girilmez. Züht ve takva sıraya sokar askerlerini Ayasofya'da' diyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM Kılıçdaroğlu, Ayasofya davetini neden geri çevirdiğini açıkladı

HAYAT Ayasofya'nın açılışında kimler olacak?

GÜNDEM Tarihi gün: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı