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Gündem CHPlileri Muharrem İnce temsil etti Ayasofyadaki ilk cumayı vatandaşların arasında kıldı
İSTANBUL

CHP'lileri Muharrem İnce temsil etti: Ayasofya'daki ilk cumayı vatandaşların arasında kıldı

CHP'nin 2018 yılındaki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ayasofya Camii'nde kılınan ilk cuma namazını vatandaşlar için ayrılan bölümde kıldı. İnce "Ben Diyanet İşleri Başkanı'nın değil, Allah'ın davetine uyacağım" dedi.

Haber Merkezi DHA İHA
Muharrem İnce Ayasofya'daki ilk cuma namazını vatandaşlar için ayrılan bölümde kıldı.
Muharrem İnce Ayasofya'daki ilk cuma namazını vatandaşlar için ayrılan bölümde kıldı.

Ayasofya'da kılınacak cuma Namazı öncesinde, "Davet gelirse namaza giderim" sözleri ile gündeme gelen CHP'li Muharrem İnce, bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kendisini arayarak cuma Namazına davet ettiğini dile getirdi. İnce, namaz için caminin dışında vatandaşların arasında yerini aldı.

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"Ezanın davetine uyacağız"

Yalova'nın Elmalık Köyü'ndeki evinden çıkışı öncesinde İnce açıklamalarda bulunan İnce, "Pandemi sürecinde Ayasofya'nın ibadete açılacağı haberleri çıkınca bana, 'Cuma namazına gider misiniz' diye sordular. Bende, 'Böyle bir pandemi ortamında ibadete açılırsa yoğun bir katılım olacağı için ve sosyal mesafeyi korumamız gerektiğinden mutlaka bir davet olması lazım. Böyle bir davet olursa giderim' dedim. Ben ibadete açılacağı üzerine bu yorumu yaptım. Ama Diyanet İşleri Başkanı, 'Ezan bir davettir. Başka bir davete gerek yok' dedi. Bu kadar basit ve herkesin bildiği bir dini bilgiyi, yani ezanın bir davet olduğunu her halde 83 milyonun 83 milyonu da bilir. Evvelsi gün ise Diyanet İşleri Başkanı bana telefon etti. 'Sizi davet ediyorum' dedi. Bugün elbette ezanın davetine uyacağız. Ama Diyanet İşleri Başkanı'nın davetine uyup uymadığımı herkes görecek. Diyanet İşleri Başkanına da Nabi'nin kasidesinden bir iki dize okumak istiyorum. Nabi kasidesinde; 'Oraya unvanla girilmez. Züht ve takva sıraya sokar askerlerini Ayasofya'da' diyor" ifadelerini kullandı.

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