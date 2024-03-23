CHP’lilerin valiz valiz para sayma görüntüsü: Siyaseti kirlettiler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin skandal para sayma görüntüleriyle ilgili "Dolar mı dersin, avro mu dersin şimdi bunlar var. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı” dedi. Erdoğan, partisinin Karabük’teki mitinginde, vatandaşlara hitap etti.

Karabük

KULDAN DA UTANMIYORLAR

"Şimdi bir de ortaya deste deste, valiz valiz para görüntüleri çıktığını" belirten Erdoğan, şunları söyledi: "(CHP) Nereden nerelere geldik hale bakın. Tabii bunun için kızarmasını bilen bir yüz, utanmasını bilen bir yapı lazım. Allah'tan korkuları var mı bilmeyiz ama kuldan utanması olmayanlardan uzak durmak lazım. Bunun adı siyaset değil. Ortada eser ve hizmet namına zaten bir şey yok. İstanbul'da en ufak bir şey var mı? Tam tersi kendilerini hiçbir iş yapmamakla, hiçbir proje sahibi olmamakla övünecek kadar sefil bir duruma düşürmüş haldeler. Hiç değilse kabahatlerini kabul edip bir kenara çekilme erdemini gösterebilseler, maalesef bunlarda o da yok."

TÜM SUÇU BAY KEMAL’E YÜKLEDİLER

Siyasetlerinin milletin birliği, vatanın bütünlüğü, devletin bekası çerçevesinde şeffaf ve erdemli bir tarzda şekillendiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz mayıs ayında karşımızda kurulan ittifakı hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi nerede bunlar? Altılı masa ne oldu? Parlamentoda bunlardan bir kişi yok, hepsi gitti. Tüm suçu bay Kemal'in sırtına yükleyip, hepsi de şimdi kendi keyfine bakıyor. 'Altılı masa' dediler, 'On altılı masa' dediler, birileri de masanın altına girdi, şimdi bizim Karadeniz'in çayını demliyorlar. Bu ucube ittifaktan geriye kala kala masanın gizli ortağı DEM'le, bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı.”

KİRLİ PAZARLIKLAR ORTAYA ÇIKACAK

Sorunca 'ittifak yapmadık' diyenlerin pek çok yerde ortak belediye başkan adayı, ortak belediye meclis üyesi listesi çıkarttıklarını kaydeden Erdoğan, “Belediye bürokrasisi pazarlığı yapıyorlar. DEM'in hiçbir söz hakkı olmayan tabanının iradesini tek parti faşizminin günümüzdeki temsilcisi CHP'yle pazarlık masasına sürdüler. Bedeli hala bilinmeyen bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular, hangi menfaat paylaşımları, hangi hain taktikler çıkacak inşallah hep birlikte göreceğiz. Şu anda yargı bunları takip ediyor. Şimdiden bazı emareleri ortaya çıkmaya başladı." dedi.

ÜLKENİN GÜNDEMİ UMURLARINDA DEĞİL

Erdoğan, ülkenin gündeminin muhalefetin umurunda olmadığını ifade ederek, "Ülkenin gündemi deprem, bunların umurlarında değil. Hatta depremzedelere hakaret ederek gerçek karakterlerini sergiliyorlar. Ülkenin gündemi sınırlarımızın terörden arındırılması ama bunların umurlarında değil. Hatta ortaklarına yaranmak için terör örgütüne militan yazılıp ideolojik eğitime girecekler. Ülkenin gündemi çalışanların refah kaybının telafisi ama bunların umurlarında değil. Hatta istismar kabilinden ettikleri üç, beş lafı saymazsak buradan kendilerine çıkacak siyasi rantı düşünüp el ovuşturuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ MESELE YOK

Türkiye'yi geçen 21 yılda nasıl 3 kat büyüttülerse, önümüzdeki dönemde de 2 kat daha büyüteceklerini ifade eden Erdoğan, azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemeyecekleri hiçbir meselenin olmadığını kaydetti. Erdoğan, "Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki aramıza bozguncuları, fitne tüccarlarını sokmayalım. Gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir. Karabük'ün her mücadelemiz gibi bu zorlu süreçte de yanımızda yer alacağına inanıyorum.” dedi.

Son üç günü İstanbul'a ayırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting maratonunun son haftasına peş peşe mega mitingler ile girmeye hazırlanıyor. Erdoğan bugün Başkent Millet Bahçesi’nde 'Büyük Ankara Mitingi', yarın ise (pazar) 'Sadece İstanbul' ve 'Yeniden İstanbul' temalarıyla İstanbullu seçmenle buluşacak. Erdoğan, 31 Mart öncesi son üç gününü İstanbul'a ayırdı.

81 İLDEN KATILIM BEKLENİYOR

Millet Bahçesi'nde yapılacak Büyük Ankara Mitingi’ne Ankaralı seçmenlerin dışında 81 ilden vatandaşın gelmesi bekleniyor. Erdoğan Pazar günü de İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda miting yapacak. İstanbul mitingine de çevre illerden katılım bekleniyor. Erdoğan önümüzdeki hafta Aksaray, Çorum, Tokat, Isparta, Burdur, Sakarya ve Kocaeli'nde miting yapacak.

Çalışan ve emeklinin sıkıntıları çözülecek

"Bilhassa çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar meydanlarda söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Biz ise bir şeyi söylediğimiz zaman yapmakla mesulüz. Aksi takdirde ötekilerden bir farkımız kalmaz.”

DEPREM BÖLGESİNE BİR TRİLYON LİRA

Sadece bu yıl için deprem bölgesine bir trilyon liradan fazla kaynak aktardıklarını belirten Erdoğan, “İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanmaları gerekiyor. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon Allah'ın izniyle yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında bunların hepsi için daha geniş bir hareket alanına sahip olacağız" dedi.

Milli irade son noktayı koyar

Milletin her seçimde sandıkta dersini vermesine rağmen muhalefetin ısrarla ve inatla aynı şeyleri yaparak iktidara gelmeyi umut ettiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Birbirlerine öyle gaz veriyorlar ki Türkiye'yi bilmeyen biri baktığında hakikaten ortada bir şey var sanır. Dün ekranlarda ne diyorlardı? 'Aramızda kalsın kazanıyoruz.' Bugün yine 'Aramızda kalsın kazanıyoruz' diyorlar. Meydan meydan geziyorlar. Demokrasinin güzel tarafı medya, sosyal medya, uluslararası medya ne derse dersin son sözü sandığın söylemesi, son noktayı milli iradenin koymasıdır. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye belediye başkanlarını seçme yanında muhalefetin suratına bu hakikati bir kez daha çarpacaktır."

Katil sürülerine bedelini ödetiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölücü terör örgütü mensupları için artık hiçbir yer güvenli değil. Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespit ediyor, hiç ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz. Devletimize kast etmenin, vatan evlatlarına saldırmanın bedelini bu katil sürülerine çok ağır bir şekilde, misliyle ödetiyoruz” dedi. Erdoğan, Çankırı Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.

HER GÜN YENİ BİR BAŞARI

2028 yılında KAAN’ı Hava Kuvvetleri’ne teslim edeceklerini vurgulayan Erdoğan’ın sözlerinden satır başları şöyle: Savunma sanayisinde her gün yeni bir başarıya imza atıyoruz. Bir dönem toplu iğne üretmezken, tabanca bile yapamıyorken, bugün kendi gemimizi, tankımızı, füzemizi, savaş uçağımızı imal eder hale geldik. KAAN’ın göğe doğru süzülüşünü izlediniz değil mi? Uçak teker keserken sizlerin de gözü doldu, göğsü kabardı mı? Bizlere bu günleri gösteren Allah’a hamd olsun. Her türlü ambargoya rağmen 5’inci nesil savaş uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi.

‘UÇMAZ’ DEDİLER UÇURDUK

‘Yapamaz’ dediler, yaptık. ‘Uçmaz’ dediler uçurduk. Önümüze engel çıkardılar, hepsini tek tek aştık. Ülkemizdeki müzmin muhalifler ‘kalorifer peteği’ diyerek bu başarıyı küçümsemeye çalışsalar da KAAN savaş uçağımız dostlarımıza güven, düşmanlarımıza büyük korku saldı. Asya’sından Avrupa’sına ve Amerika’sına bu teknolojiye sahip olduğunun ne manaya geldiğini bilenler KAAN’ı çok yakından takip ediyor.

YOLUMUZDAN GERİ DÖNMEYİZ

SİHA’lar terörle mücadelede bize kritik kabiliyetler kazandırıyor. Donanmamızın amiral gemisi Anadolu’nun ardından daha büyük bir uçak gemisi yapmanın hazırlıklarına başladık. Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmayacağız, yolumuzdan geri dönmeyeceğiz.







