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CHP'nin İstanbul ve Ankara'da bazı adayları sızdırıldı: HDP'nin istediği iddia edilen yerlerdeki isimler açıklanmadı

Seçimlere kısa bir süre kala krizlerle boğuşan ve aday belirlemekte zorlanan CHP, Parti Meclisi toplantısında İstanbul ve Ankara'da bazı ilçe adaylarını ilan etti. Yüksek güvenlik önlemleri altında yapıldığı iddia edilen toplantı sırasında, listeler sosyal medyaya sızdırıldı. Listede, DEM Parti (HDP) tarafından 'Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında, kendi adaylarına destek istediği' öne sürülen Adalar ve Esenyurt Belediyelerinin olmaması dikkat çekti.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:06 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:54 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP'nin İstanbul ve Ankara'da bazı adaylarının belirlendiğini öne süren ve sosyal medyaya sızdırılan liste
CHP'nin İstanbul ve Ankara'da bazı adaylarının belirlendiğini öne süren ve sosyal medyaya sızdırılan liste

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına giderek belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlarını seçecek. Seçimlere kısa bir süre kala partilerin aday belirleme çalışmaları da hız kazandı.

AK Parti, İstanbul ve Ankara'daki adaylarını birkaç hafta öncesinden duyurdu. CHP ise parti içerisinde yaşanan krizlerin gölgesinde İstanbul ve Ankara'daki ilçe adaylarını bütünüyle belirleyemedi.

Bugün gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi Toplantısında İstanbul ve Ankara'daki bazı ilçelerin adayları belirlendi.

CHP'nin İstanbul ve Ankara'nın bazı adayları sızdırıldı:

Yüksek güvenlik önlemleri altında yapıldığı iddia edilen toplantı sırasında, listeler sosyal medyaya sızdırıldı.

Buna göre İstanbul'da adaylar şöyle belirlendi:

Ataşehir - Onursal Adıgüzel

Arnavutköy - Tekin Aras

Bağcılar - Cem Kılıç

Bahçelievler - Emine Gülizar Emecen

Beşiktaş - Rıza Akpolat

Beylikdüzü - Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece - Hasan Akgün

Esenler - Hasan Dalkıran

Kartal - Gökhan Yüksel

Küçükçekmece - Kemal Çebi

Maltepe - Esin Köymen

Sultanbeyli - Ayhan Koç

Sultangazi - Ferhat Epözdemir

Şişli - Resul Emrah Şahin

İstanbul adayları doğrulandı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sızdırılan bilgi sonrasında yaptığı X paylaşımında adayları paylaşıp, "Başaracağız" dedi.

Ankara'daki adaylar ise şöyle:

Ayaş - İzzet Demircioğlu

Bala - İsa Kaplan

Beypazarı - Özer Kasap

Evren - Arif Güçlü

Gölbaşı - Yakıp Odaşaşı

Haymana - Levent Koç

Kalecik - Satılmış Karakoç

Kızılcahamam - Coşkun Ünal

Mamak - Veli Gündüz Şahin

Nallıhan - Ertunç Güngör

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya

Partiyi karıştıran Ataşehir'e tartışmalı ismi aday yaptılar

CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı, önceki seçimlerde tepkilerin odağı olan CHP’nin seçim güvenliğinden sorumlu eski yöneticisi Onursal Adıgüzel oldu.

Seçimler sırasında CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınmıştı. CHP, 14 Mayıs seçimleri için kurduğu ve bir buçuk yıldır çalışmalarının yapıldığını öne sürdüğü sandık güvenlik sisteminin çökmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Adıgüzel ayrıca, Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı 'CHP ve trol ağının' başındaki isimdi.

Ataşehir'de Adıgüzel'in aday gösterildiğini öğrenen mevcut başkan Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alarak, 'Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz' dedi.


HDP'nin istediği iddia edilen yerlerdeki isimler açıklanmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak ortağı HDP (yeni adıyla DEM Parti) ile bir görüşme gerçekleştirmişti. HDP'ye yakın kaynaklar, eş başkanların ayrıca Özel'den İstanbul'da Esenyurt ve Adalar'da kendi adaylarının desteklenmesini istediğini iddia etmişti.

CHP, bugün açıklanan listeye göre, her iki ilçede de henüz bir aday belirlemedi.


HDP'li Cengiz Çandar Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları verdi: Özerklik ve mutabakat itirafı
HDP'li Cengiz Çandar Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları verdi: Özerklik ve mutabakat itirafı

HDP'den vekil adayı olan Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek ve seçimlerden sonra yapacaklarına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu'nun anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu vurgulayan Çandar, "Yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." diye konuştu. Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Dünyanın birçok ileri ülkesi böyle zaten. Türkiye'deki Kürtler Suriye'de öz yönetim bölgesinin oluşturulmasını istiyor" dedi. Çandar, sözlerinin devamında HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu işe mutabakat ortaya koyduğunu da belirtti.



#CHP
#İstanbul
#Ankara
#HDP
#DEM Parti
#Adalar Belediyesi
#Esenyurt Belediyesi
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