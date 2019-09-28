CHP'nin tartışmalı Suriye konferansı başladı.

Suriye Faaliyetler Birliği Başkanı Mansur el Atassi ise CHP organizasyonunu objektif olmaktan uzak, Esed yanlısı bir girişim olarak nitelendirdi ve CHP etkinliğinde rejim muhaliflerini temsil eden tek bir ismin dahi bulunmadığını söyledi.

Mansur el Atassi, "Suriyeli muhalifler olarak İstanbul Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde CHP’nin Suriye Konferansı’na alternatif bir toplantı tertip ettik. Savaş süreci, mevcut durum ve gelecek dönemde yapılması gerekenleri farklı kesim temsilcileri ile özgür bir biçimde tartışacağız" ifadelerini kullandı.

MALUMUN İLAMI OLACAK

Gazeteci Taha Kılınç, "CHP tarafından çağrılan konuşmacılar ve oturum yöneticilerinin kimliği her şeyi yeterince açıklıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kılınç, şu ifadelere yer verdi:

"CHP’nin tertip ettiği toplantıda muhalif cephe topyekun cihatçı, terörist ilan edilecek. Esed’in haklılığı vurgulanacak, Baas’ın tezlerini bir kez daha dillendirip Türkiye’nin 8 yıllık savaş döneminde yanlış yaptığını söyleyecekler. Yüzbinlerce masum insanı katleden Esed ve ortakları aleyhine hiçbir eleştiriye yer vermeyen mezhepçi bakışın egemen olduğu sonuç bildirgesi hazırlanacak. CHP’de 8 yıllık iddiasını bir kez daha yineleyecek. İstanbul Konferansı CHP tezleri ve davet edilen konuşmacılar açısından malumun ilamıdır"

MİLYONLARIN ACISI YOK SAYILIYOR

Özgür Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Farklı ülkelerden çağırılan katılımcıların tamamının Esed katliamlarına destek veren isimlerden seçildiğine vurgu yaptı. Rıdvan Kaya, "Türkiye’de muhaliflerin çatı organizasyonu SMDK ve Geçici Hükümet adına tek bir temsilci sözde barış amaçlı düzenlenen Konferansa davet edilmiyor. CHP 8 yıldır Türkiye’ye sığınan savaş mağduru insanları yok sayıyor. Ancak İran, Lübnan, Irak ve Suriye’den Esed taraftarlarını İstanbul’a çağırarak 8 yıldır olağanüstü katliamlara imza atan bir rejime uluslararası meşruiyet kazandırmaya çalışıyor’ dedi. Rıdvan Kaya, işkenceleri, insan hakkı ihlalleri ve toplu katliamları belgelerle sabit bir dikta rejimin sicilini temizleme girişimi ulusal çıkarlar vb. gerekçelerle makul görülemez. Adalet ve vicdan ölçüleri buna izin vermez" ifadelerini kullandı

REKLAM

BARIŞA HİZMET AMAÇLI DÜZENLEDİK

Uluslararası Suriye Konferansı’nı organize eden isimlerden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada ‘konferansın’ barışa katkı amaçlı bir proje olduğunu savundu. Toplantı süresince 5 farklı başlık altında sorunların tartışılacağını kaydeden Ağbaba konferansın detaylarına dair şu bilgileri verdi:

"İlk olarak Genel Başkan Yardımcımız Ünal Çeviköz moderatörlüğünde 'Suriye Sorununun Uluslararası Boyutu' başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Ardından Faruk Loğoğlu yönetiminde "Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştıkları Sorunlar" ele alınacak. Konferans kapsamında yapılacak 3. oturum ise ‘Toplumsal Yaşam ve Uyum’ başlığını taşıyor ve Yaşar Yakış tarafından yönetilecek. Aydın Selce idaresinde 'Bölgesel Aktörlerin Stratejik Konumları' ve Murat Karayalçın moderatörlüğünde 'Yerel Yönetimlerin Rolü Konferansı'nın 5 ana tartışma konuları olacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim Koordinatörlüğü görevini sürdüren Okan Konuralp ise Suriye Konferansı’nı yerel seçimler öncesi gerçekleştirmeyi planladıklarını ancak ancak Eylül ayına sarktığını anlattı. Yeni Şafak’a konuşan Konuralp, ‘Barışa Açılan Kapı’ temalı toplantı sonuçlarının vizyon belgesi niteliği taşıyacağını ve Hükümetle paylaşılacağını’ vurguladı.

DÜNYA PKK'nın petrol geliri yıllık 400 milyon dolar