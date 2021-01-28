CHP’ye göre milletin yüzde 75’i militan

2021’in ilk AK Parti Meclis grup toplantısında ve canlı bağlantıyla katıldığı Erzincan ve Erzurum 7. olağan il kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, adeta herkesi militan ilan eden CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu:

AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis’in lokomotifidir, dinamosudur. Yakında hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclis’imizin takdirine sunacağız. Milletimizle paylaştığımızda bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023’e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir.

Erdoğan, yılın ilk grup toplantısında partililere seslendi.

İŞİ PİŞKİNLİĞE VURUYORLAR

CHP yöneticileri, kendi içlerinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık skandallarının üzerini örtmek için hem bize hem milletimize olan hakaretlerinin dozunu sürekli arttırmaya başladı. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış misali milletimizin önüne çıkıp özeleştiri yapacak, özür dileyecek, içlerindeki tecavüzcülerden, tacizcilerden, hırsızlardan hesap soracak yerde işi pişkinliğe vuruyorlar.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet kendi Bizans oyunlarına devam etsin biz asıl gündemimize odaklanacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti 7. Olağan Erzincan, Erzurum il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Muhalefeti kendi bunalımlarıyla, kendi sığ tartışmalarıyla, kendi Bizans oyunlarıyla baş başa bırakacak asıl gündemimizle uğraşacağız' dedi. BiP'te paylaş

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BUNLARIN İŞİ BİLGİYLE DEĞİL

Cumhuriyetin ilk partisini bölücü örgütün maşalığını üstlenen yapının payandalığına düşürenlerin kendilerince oynadıkları yüksek siyaset oyunlarını millet günü geldiğinde başlarına geçirecektir. Karşımızdaki bu zat sanayiyi, teknolojiyi, tarımı, ticareti, ihracatı, devletin kurumlarının ve özel sektörün nasıl işlediğini bilmez. Çünkü bunların işi bilgiyle değil sadece ellerine tutuşturulan kağıtlar ve kulaklarına üflenen suflelerdedir.

HASTALIKLI ZİHNİYET

Bir ‘militan’ lafıdır tutturdular, sermaye bu. Bunlara göre Cumhurbaşkanı militan, Bakanlar militan, Cumhur İttifakı ve AK Parti tepeden tırnağa militan, hakimler, savcılar, valiler, kaymakamlar, askerler, diplomatlar, polisler, öğretmenler militan. Aslında bunlara göre milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75’inin tamamı militan. Bu hastalıklı zihniyete göre CHP’ye oy vermeyen hiç kimse onur, şeref, namus sahibi olma hakkına da sahip değildir.

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KİMSE ŞAMAR OĞLANI DEĞİL

Diğer yandan bu devletin hiçbir memuru, bu ülkenin hiçbir evladı CHP’nin hastalıklı zihniyetinin şamar oğlanı değildir. Bizler kendi platformlarımızda, yargı kendi yetki alanında, medya kendi zemininde bu çukur zihniyetin azgınlığını dizginleyecektir. İçişleri Bakanımızın ifade ettiği gibi Türkiye’de yargı var. Kendilerine ‘militan’ diye hakaret eden bu zata bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı. Bu memleket öyle sahipsiz değil, gereği yapılmalıdır.

2023’e kadar bekleyeceksin

“Hani bunlar yatıp kalkıp ‘erken seçim’ diyorlar ya, zannediyorlar ki ‘oradan bir şey toparlarız’. Size buradan ekmek yok. Sabrın varsa Haziran 2023’e kadar kapıda bekleyeceksin” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizim daha yapacak çok işimiz var. Açılışlar devam ediyor, bunları yapacağız ve bunlarla beraber yola devam edeceğiz. Biz, ‘yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan’ diyerek yola devam ediyoruz. Hep söylediğim gibi CHP’nin başındaki zata ve şürekasına cevap vermek için harcadığımız her nefesi israf olarak görüyoruz. Hele bizim Naci Bey bu işe üst düzeyde israf olarak bakıyor. Sadece ve sadece milletimize olan saygımız gereği terbiye sınırlarının dışına çıkmadan sınırlı cevaplarla yetiniyoruz” dedi.

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Siyasi tükenmişlik

Erdoğan, “Bölücü terör örgütünün şehir eşkıyalarını çukur eylemlerinde ‘arkadaş’ diyerek aklama yarışına girenler, bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca ‘militan’ iftirası atıyor. Milletimizin canına kasteden PYD’li teröristlere gösterdikleri sempatinin onda birini kendi vatandaşlarına, mesela Diyarbakır’da evlatlarını örgütten kurtarmak için nöbet tutan acılı annelere göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. Türkiye’de muhalefetin böyle bir akıl tutulmasına yakalanması, Türk demokrasisi adına gerçekten endişe vericidir. Bu iç karartıcı tablo, mevcut CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin en bariz göstergesidir” dedi.

Rövanşist siyaset tasfiye edilecek

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’yi saran taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarını milletin dikkatinden kaçırmaya çalıştığını belirten Erdoğan, “CHP Genel Başkanı, bu siyasi tükenmişlikle yüzleşmek varken, akla hayale gelmedik iftiralarla AK Parti ve Cumhur İttifakı’na saldırmaktadır. Bizzat eski Cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün ‘yalan ve iftira üretim merkezine’ dönüşmüş durumdadır. Üzüm üzüme baka baka kararır misali, bölücü örgütün uzantıları ile kurduğu ittifaktan dolayı CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. İnşallah 2023 seçimleri Türkiye’de CHP’nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır” dedi.

Irkçılık güvenlik tehdidine dönüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın uluslararası topluma “barış” sorumluluğunu hatırlatmak amacıyla hazırlanan “weremember.gov.tr” internet sitesi, Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak kabul edilen 27 Ocak’ta açıldı. İngilizce olarak yayına başlayan sitede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajı yer aldı. Erdoğan, insanlık olarak zor bir dönemden geçildiğini belirterek, salgınla beraber ırkçılık virüsünün de giderek yaygınlaştığını vurguladı. Irkçı terörün bugün toplumsal barışı ve insanların bir arada yaşama iradesini dinamitleyen bir güvenlik tehdidine dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, etnik kimliği, dini, dili, dış görünüşü farklı olan toplum kesimlerine yönelik nefret suçlarının günden güne tırmandığına dikkati çekti. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda da, Batı’da yükselişe geçen yabancı ve İslam düşmanlığı konusu ele alındı. Külliye’de basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda İslam dünyasının içinde bulunduğu durum üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Elon Musk

Musk ile telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Restoran ve kafelere destek

Salgın nedeniyle esnafa desteklerinin sürdüğünü belirten Erdoğan, “Yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Erdoğan, Kovid-19’la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin de “Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız” diye konuştu.