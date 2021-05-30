Gündem Çıkardığı olaylarla sıkça gündeme gelen Kahramanmaraşlı Gülcana hapis şoku
KAHRAMANMARAŞ

Çıkardığı olaylarla sıkça gündeme gelen Kahramanmaraşlı Gülcan'a hapis şoku

Kahramanmaraş'ta maske takması için kendisini uyaran polislere mukavemette bulunup, güzellik merkezi ve halk otobüsünde çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç. (28), bir çay bahçesinde taşkınlık çıkardığı için kendisini uyaran kişiyi "tehdit ettiği" için yargılandığı davada 3 ay 22 gün, "hakaret ve kasten yaralama" suçundan da 3 bin 260 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Çıkardığı olaylarla sıkça gündeme gelen Kahramanmaraşlı Gülcana hapis şoku
Gülcan Ç.

Olay, 16 Şubat 2020'de merkez Dulkadiroğlu ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamu kurumunda memur olan Gülcan Ç., çay bahçesinde oturduğu masanın sandalyesini devirdi. Bunun üzerine garsonlar kadını uyardı.

GARSONA KÜLLÜK FIRLATTI

Gülcan Ç., kendisini uyaran garsonlardan Yaşar Yıldız'a hakaret edip tokat attı, ardından da masadaki küllüğü, peçeteliği ve su şişesini Yıldız'ın kafasına fırlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Gülcan Ç'yi gözaltına alırken, Yaşar Yıldız da hastaneden aldığı raporla karakola giderek kadın hakkında şikâyetçi oldu.

Soruşturma sonunda Gülcan Ç., hakkında tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından dava açıldı.

Maske takmadı, polislere tehdit yağdırdı: Artistliğiniz kime ya?
GÜNDEM
Maske takmadı, polislere tehdit yağdırdı: Artistliğiniz kime ya?

3 AY 22 GÜN HAPİS ALDI

7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Gülcan Ç'., hakaret ve kasten yaralama suçlarından 168 gün hapis cezasına çarptırıldı, bu ceza 3 bin 260 lira adli para cezasına dönüştürüldü. Mahkeme Gülcan Ç.'yi ayrıca tehdit suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezasına çaptırdı.

Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den tokat gibi cevap: Boşuna zahmet edip yazma
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Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den tokat gibi cevap: Boşuna zahmet edip yazma

POLİSLERLE MASKE TARTIŞMASI: ARTİSTLİĞİNİZ KİME


Öte yandan Gülcan Ç., ceza almasına neden olan bu olaydan sonra çıkardığı başka olaylarla da sık sık Türkiye gündemine geldi. Gülcan Ç., 10 Aralık 2020'de Trabzon Bulvarı'nda maskesiz dolaşırken kendisini uyaran polislere tepki gösterip maske takmamış, bunun üzerine kimlik isteyen polislere de "Artistliğiniz kime ya' diyerek zorluk çıkarmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" diyerek polisleri tehdit eden Gülcan Ç'ye maske takmadığı için 900 lira idari para cezası yazılarak polise mukavemet suçundan hakkında adli işlem yapılmıştı.

Israrla maske takmayan kadın, polise zor anlar yaşattı: CİMER'e yazacağım artistliğiniz kime, hepinizle görüşeceğim!
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Israrla maske takmayan kadın, polise zor anlar yaşattı: CİMER'e yazacağım artistliğiniz kime, hepinizle görüşeceğim!
Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadın, kendisini defalarca uyaran polise mukavemet gösterdi, 'Artistliğiniz kime! CİMER'e yazacağım. Hepinizle görüşeceğim.' diyerek tehditler yağdıran kadına maske takmadığı için 900 lira ceza yazıldı.


GÜZELLİK MERKEZİNİN CAMLARINI YUMRUKLADI

Gülcan Ç., 12 Ocak 2021'de de Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine maskesiz girdi.


Çalışanların uyarısı üzerine maskesini takıp çenesinin altına indiren Gülcan Ç., tekrar uyarılması üzerine "Takmıyorum, siz kimsiniz. Bir kere ceza yedim ikinciyi yazmaları sıkar" diyerek çalışanların üzerine yürüyüp olay çıkardı. İhbar üzerine gelen polislerin dışarı çıkardığı Gülcan Ç., güzellik merkezinin camlarını yumruklamış, şikâyet üzerine gözaltına alınarak karakola götürülmüştü.

Bu kaçıncı vukuat: Kahramanmaraşlı Gülcan Ç. yine rahat durmadı
GÜNDEM
Bu kaçıncı vukuat: Kahramanmaraşlı Gülcan Ç. yine rahat durmadı

SON VUKUATI HALK OTOBÜSÜNDE

Gülcan Ç., son olarak 3 Şubat 2021'de bir halk otobüsüne maskesiz binmiş, kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışmıştı.

Kahramanmaraş'ta maske yüzünden yine olay çıkaran Gülcan Ç. sabır taşırdı
OYNAT 01:01
Kahramanmaraş'ta maske yüzünden yine olay çıkaran Gülcan Ç. sabır taşırdı
Kahramanmaraş'ta çıkardığı olaylar nedeniyle sık sık güdeme gelen Gülcan Ç, bu kez maskesiz binmek istediği halk otobüsünde sürücü ve yolcularla tartıştı. Uyarılara rağmen otobüse binen Gülcan Ç., koltuğa oturduktan sonra yolcularla tartışmaya başladı. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta polise, 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın, bu kez de güzellik salonunun camını yumrukladı
OYNAT 00:49
Kahramanmaraş'ta polise, 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın, bu kez de güzellik salonunun camını yumrukladı
Kahramanmaraş'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, “Artistliğiniz kime ya' diyerek tepki gösteren ve 11 ay önce de kentte bir çay bahçesinde kendini uyaran garsona kızarak, ortalığı birbirine katan kadın bu kez bir güzellik merkezinde olay çıkarttı.

Güzellik merkezine gelen Gülcan Ç, bir süre oturduktan sonra maskesini çıkarttı. Daha sonra iş yeri çalışanları tarafından uyarılan kadına yeni maske verildi. Bu sırada söylenerek yerine oturan kadın maskeyi çenesinin altına taktı. Gülcan Ç, iş yeri yetkilisi ile konuştuktan sonra parasının iadesini istedi. Bir süre tartışmanın ardından dışarı çıkarılan kadın, olay yerine gelen polis ekipleriyle de tartıştı. Gülcan Ç, daha sonra kadın polislerle karakola götürüldü.


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