'Cin Ali' lakaplı sosyal medya fenomeni babasını öldüren 14 yaşındaki kız tutuklandı

Olay, dün Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal (42) isimli şahıs ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.B. isimli kız, sosyal medya fenomeni babasını bıçakladı. Ali Bal ağır yararlanırken, E.B. ise Yeşilvadi Polis Karakolu’na giderek teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan Ali Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde ve adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedildi.