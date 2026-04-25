Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
'Cin Ali' lakaplı sosyal medya fenomeni babasını öldüren 14 yaşındaki kız tutuklandı

20:1725/04/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
14 yaşındaki kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep’te sosyal medyada “Cin Ali” olarak bilinen Ali Bal’ın, 14 yaşındaki kızı E.B. tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayın ardından karakola giderek teslim olan E.B., emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, E.B.’nin tutuklanmasına karar verdi. Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda Ali Bal, çıkan tartışma sırasında ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti.

Olay, dün Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal (42) isimli şahıs ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.B. isimli kız, sosyal medya fenomeni babasını bıçakladı. Ali Bal ağır yararlanırken, E.B. ise Yeşilvadi Polis Karakolu’na giderek teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan Ali Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde ve adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedildi.

Babasını öldüren kız tutuklandı

Olay sonrası polise teslim olan E.B., emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. E.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Cin Ali
#Ali Bal
#Cinayet
#Gaziantep
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
