14 yaşındaki kız çocuğu taciz iddiasıyla babasını bıçaklayıp öldürdü

14 yaşındaki kız çocuğu taciz iddiasıyla babasını bıçaklayıp öldürdü

18:1624/04/2026, Cuma
DHA
Emniyette ifade veren kız çocuğu, babasını kendisine tacizde bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü.
Emniyette ifade veren kız çocuğu, babasını kendisine tacizde bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü.

Gaziantep'te 14 yaşındaki bir kız çocuğu, kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla babasını bıçakladı. Boynundan bıçaklanarak kanlar içerisinde kalan adam olay yerinde hayatını kaybederken, çocuk ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Gaziantep'te E.B. (14), kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü babası Ali B.'yi (42) boğazından bıçaklayarak öldürdü. E.B., ardından emniyete gidip teslim oldu.

Kanlar içinde yere yığıldı

Olay, öğle saatlerinde, Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. E.B., babası Ali B.'yi, boynundan bıçakladı. Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, E.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri Ali B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali B.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Babasını kendisine tacizde bulunduğu için öldürdüğünü öne süren E.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#Gaziantep
#Cinayet
#Taciz
#Baba
