14 yaşındaki kız çocuğu taciz iddiasıyla babasını bıçaklayıp öldürdü

Gaziantep'te E.B. (14), kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü babası Ali B.'yi (42) boğazından bıçaklayarak öldürdü. E.B., ardından emniyete gidip teslim oldu.
Kanlar içinde yere yığıldı
Olay, öğle saatlerinde, Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. E.B., babası Ali B.'yi, boynundan bıçakladı. Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, E.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri Ali B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali B.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Babasını kendisine tacizde bulunduğu için öldürdüğünü öne süren E.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.