Cinayetten yargılanacak

İzzet Kaya
04:0021/08/2025, Perşembe
G: 21/08/2025, Perşembe
Gökalp İçer
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer’in aşırı dozda uyuşturucu verip komalık ettiği avukat Göksu Çelebi’nin önceki günkü ölümü soruşturmanın seyrini değiştirdi. “Kasten öldürmeye teşebbüsten” tutuklanan İçer, artık “kasten öldürmek” suçlamasıyla yargılanacak.

Kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, cinayetten yargılanacak. İçer’in uyuşturucu vererek ölüme sürüklediği sevgilisi Göksu Çelebi tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Çelebi’nin cenazesi, buradaki işlemlerini ardında İstanbul’da toprağa verilecek.

Göksu Çelebi

SUÇUN NİTELİĞİ DEĞİŞTİ

Fatih Altaylı, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Timur Soykan’ın katıldığı “Onlar” isimli programın sponsoru olan kripto borsası ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer’in suçlamaları da Çelebi’nin vefatından sonra değişti. Genç kadının ailesinin avukatı Sezgin Tunç, savcılığın, gerekli bilgi ve belgeleri topladığını belirtti. Cinayete teşebbüs iddiasıyla tutuklu bunan Gökalp İçer hakkındaki suçlamanın değiştiğini anlatan Tunç, “Ölümle birlikte suçun niteliği değişti. Kasten adam öldürme suçundan yani cinayetten yargılanacak ve cezası daha ağır olacak” dedi.


İFADELERİ MANİPÜLATİF

Gökalp İçer’in ifadesinde “Uyuşturucuyu beraber aldık” ifadelerinin tamamen manipülasyon olduğunu söyleyen Tunç, “Bu kişi dünyanın en manipülatif piyasası olan kripto piyasasında faaliyet gösteren bir borsanın sahibi. Sponsor olduğu çok sayıda Youtube ve haber kanalı haricinde uyuşturucuyla mücadele temalı bir kanala dahi sponsor olduğunu gördük! Bu gerçekten korkunç. Yargılama sürecinde gerçeklerin ortaya çıkmasını umuyoruz. Bunun için çabamız olacak” dedi.


