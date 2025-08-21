Fatih Altaylı, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Timur Soykan’ın katıldığı “Onlar” isimli programın sponsoru olan kripto borsası ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer’in suçlamaları da Çelebi’nin vefatından sonra değişti. Genç kadının ailesinin avukatı Sezgin Tunç, savcılığın, gerekli bilgi ve belgeleri topladığını belirtti. Cinayete teşebbüs iddiasıyla tutuklu bunan Gökalp İçer hakkındaki suçlamanın değiştiğini anlatan Tunç, “Ölümle birlikte suçun niteliği değişti. Kasten adam öldürme suçundan yani cinayetten yargılanacak ve cezası daha ağır olacak” dedi.

Gökalp İçer’in ifadesinde “Uyuşturucuyu beraber aldık” ifadelerinin tamamen manipülasyon olduğunu söyleyen Tunç, “Bu kişi dünyanın en manipülatif piyasası olan kripto piyasasında faaliyet gösteren bir borsanın sahibi. Sponsor olduğu çok sayıda Youtube ve haber kanalı haricinde uyuşturucuyla mücadele temalı bir kanala dahi sponsor olduğunu gördük! Bu gerçekten korkunç. Yargılama sürecinde gerçeklerin ortaya çıkmasını umuyoruz. Bunun için çabamız olacak” dedi.