Çin'in Ankara Büyükelçisi Şaobin: Türkiye ile çalışmaya hazırız

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin açıklama yaptı.
Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, Bakan Yardımcısı Akçapar, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.
Akçapar, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderliğinde, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerinin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.
Çin'in kadim bir medeniyetin temsilcisi olduğunu belirten Akçapar, ülkenin kalkınma ve bilişim alanlarında önemli atılımlar yaparak yeniden dünyanın en önemli merkezleri arasına girdiğini söyledi.
Akçapar, Türkiye'nin Yeniden Asya girişimi çerçevesinde Çin ile ilişkilerini geliştireceğinin altını çizdi.
Çin'in, Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasından sonra Türkiye'yi grup turlarının düzenlenebileceği listeye dahil etmesinin önemli bir adım olduğunun altını çizen Akçapar, Çin'den daha fazla turist ağırlamak istediklerini dile getirdi.
"Kuşak ve Yol'un yüksek kalitede ortak inşasını desteklemekteyiz"
Büyükelçi Liu, Çin ve Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel meselelerde etkili ülkeler olduğunu vurgulayarak, "Her ikisi de yükselen pazarların ve gelişmekte olan büyük ülkelerin temsilcileridir." dedi.
Küresel ekonomik büyümenin yavaşladığının altını çizen Liu, Çin'in büyük ölçekli ekonomiler arasında en iyi ivmeye sahip olduğunu ve büyük bir gelişme potansiyeli olduğunu söyledi.
Çin'in bağımsız ve barışçıl dış politika ilkelerini benimseyeceğini belirten Liu, ülkesinin "soğuk savaş mantığına" karşı çıkacağını ve çifte standartları reddedeceğini kaydetti.