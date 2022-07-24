Cips paketinde uyuşturucu satışına operasyon: 3.5 kilo marihuana ele geçirildi

Kağıthane’de Cendere Caddesi üzerinde geçtiğimiz pazar günü saat 21.45 sıralarında uygulama yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 43 otomobil ve 17 motosikletliyi durdurup arama yaptı. Uygulamada 189 şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren polis ekipleri, 34 TEB 09 plakalı ticari taksiyi de durdurarak hem sürücüsünü hem de araçtaki İran uyruklu yolcu Amiralli A.’yi araçtan indirip arama yaptı. Yapılan aramada koltuğun üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi. İran uyruklu Amiralli A.’nın uyuşturucu maddeyi Yahya Kemal Mahallesi’ndeki bir sokak içerisinde İran uyruklu Amir A’dan aldığını söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Cips paketinde uyuşturucu satan torbacı yakalandı

Amiralli A. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, şahsın verdiği adrese giden polis ekipleri elinde cips paketleri olan Amir A.’yı takibe başladı. Bir süre sonra Kağıthane motorize polis timleri, şahsın cips paketinden çıkardığı uyuşturucuyu sattığını tespit ederek baskın düzenledi. Polisi gören şahıs ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı. İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Amir A., Kağıthane polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Cips paketinin içinde uyuşturucu madde ele geçiren polis ekipleri, İranlı torbacının Çağlayan’daki evine çilingir yardımıyla girerek arama yaptı.

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Kanepenin altı uyuşturucu zulası çıktı

Yapılan aramalarda koltuğun altına saklanmış 20 parça halinde yaklaşık 3.5 kilogram “marihuana” diye tabir edilen uyuşturucu madde, 4 bin 820 lira, hassas terazi ile boş cips paketleri ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu Amir A. emniyete götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Amir A., çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAF 19 Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.’ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.’ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise ‘Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm!’ yazıldığı görüldü. Duvarda not kağıtlarına yazılıp, duvara yapıştırılan farklı dildeki onlarca not ise dikkat çekti. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. İcra ekibi geldiği sırada evde olmayan Kamuran Pınar A., eve gelince kilidi değiştirilen kapıyı açamadı. Bunun üzerine Kamuran Pınar A., dün çilingir çağırıp, eve girdi. Evin pencerelerinin kapatıldığını ve perdelerin çekildiğini gören davacı avukatı Batuhan Arısoy, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle Kamuran Pınar A.’yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu saptadı. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.’ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve ismin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.’nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kamuran Pınar A. yeniden gözaltına alındı. . Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kamuran Pınar A. yeniden gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Batuhan Arısoy, \"“Müvekkilim evini bir öğretmene verdiğini düşünüyordu. Yanında kızıyla beraber gelmiş ve hani oturmak için kiralamışlar. Müvekkilim de öğretmen olduğundan dolayı, anneli kızlı olduğundan dolayı evi kiraya vermiş. Fakat kiralandıktan sonra hiçbir şekilde kiralar ödenmemiş. Müvekkilimin birçok uyarısına rağmen kira ödememekte kiracı direnmiş. Bunun üzerine müvekkilim bize başvurdu. Biz de bu konuyla ilgili icra takibi başlattık ve devamında kiralar ödenmediği takdirde tahliye için icra hukuk mahkemesine başvurduk. Bu arada müvekkilim de tabii irtibat halindeyiz ve evin elektrik ve suyunun kesilmesini sağladık. Yani yaklaşık 7 aydır evde elektrik ve susuz yaşıyorlardı. Bunun üzerine mahkeme kiracılar için tahliye kararı verdi. Tahliye kararı verdikten sonra karar kesinleşince icra memurlarıyla beraber eve geldik ve çöp ev çıktı. Biz davayı açtıktan sonra apartman sakinlerinden ve çevreden sürekli bize şikayette bulunuyorlardı. Hani ev çok kokuyor. Bir an önce mahkemeden kararı alın gelin, diye. Çünkü yaşanılacak gibi değildi. Bırakın evi, komple binayı koku sarmıştı. Biz de bunun için mahkemeye bildirdik. Bu durumlardan dolayı hızlı bir şekilde tahliye kararı aldık. Tahliye kararı aldık fakat kapıyı açtıktan sonra böyle bir manzarayla karşılaştık” dedi. Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu Bursa'da korku evi: Bir yıldır odaya kilitli çocuk çöplerin arasında baygın bulundu Bursa'da kirayı ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verilip icra ekibi ile evine girilen evde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaşıldı. Çilingir yardımıyla girilen evin kilitli ve çöple dolu bir odasında 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulundu. Çöplerle dolu kilitli odada yaklaşık 1 yıldır tuttuğu öğrenilen çocuğun tırnakları ile saçlarının uzadığı, vücudunda yaralar olduğu ve çok zayıf kaldığı görüldü.

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FOTOĞRAF 17 Kuzeninin kocası Metin Aydın tarafından öldürülerek Bağcılar'da ağaçlık alana bırakılan Pınar Damar'ın acılı ailesi konuştu. Pınar'ın annesi Emine Damar, Metin Aydın'ın takıntılı, sapık ve psikopat olduğunu iddia ederek, \"Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir. Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi\" dedi. Hala Nazife Damar ise,\" Adli Tıp'ın önünde yanıma gelip bana, 'Siz merak etmeyin hala, benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler' dedi. Israrla katili polis arkadaşlarıyla birlikte yakalayacağını söyledi\" ifadelerini kullandı. Anne Emine Damar, katilin ağır ceza almasını talep ederek \"Biz eşimle iş açısından Antalya'daydık, kayıp haberini alır almaz yola çıktık. Katilin Metin Aydın, olduğunu camideyken öğrendim. Benim kızım cıvıl cıvıl bir insandı. İnanamıyorum, 5 gündür yüreğimiz yanıyor. Biz evladımızı tanımıyor muyuz? Evladımız çalışamayacak mı? Evladımız sokağa çıkamayacak mı? İdam istiyorum. Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir. Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi. Bizim için bize gelip, kahvesini içen bir damadımızdı. Sadece kendisini kurtarmak için bu ifadeleri veriyor. Bu planlanmış bir cinayet. Kızım böyle bir iftirayı hak etmiyor. Kızım kendini savunamaz çünkü o artık yok. Metin A. takıntılı, sapık, psikopat birisi\" diye konuştu. Kardeşi Bahar Damar ise Pınar'ın katili Metin Aydın ile ablasının kayıp başvurusunu yaptıklarını belirterek, \"Sürekli yanımdaydı. Pınar kaybolduğunda birlikte karakola gittik, kayıp ilanı verdik. Beni teselli etti. Bunları tasarlayan bir katil, ifadesini de tasarlamıştır. Pınar ile arasında bir ilişki olduğu doğru değil. Adli Tıp'a da geldi, ben o sırada sakinleştirici ile ayakta duruyordum iyi değildim, yüzünde çizik olduğunu hiç fark etmedim. Onu gözaltına aldıkları sıra içimden 'O değildir' dedim. İnanamadım çünkü hep içimizdeydi. Çok fazla evlilik hayali vardı. Pınar'a iftira atıyor, aralarında bir şey olsaydı anlardık hep birlikteydik. Eşi de ifadesinde böyle olmadığını söyledi\" dedi.<br> Hala Nazife Damar, katilin kendisine katili yakalatacağına ilişkin teselli verdiğini belirterek, \"Adli Tıp'ın önüne geldi. Yanıma gelip bana, 'Siz merak etmeyin hala, benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler' dedi. Israrla katili polis arkadaşlarıyla birlikte yakalayacağını söyledi. Polislerin katili bulacağını kimseye söylememem konusunda beni ikna etti. Ben de kendisine 'tamam' dedim. Bana sakin olmam gerektiğini söyledi. Eşi Nurgül'ün ağabeyi de beni sakinleştiriyordu\" diye konuştu. Hala Sebahat Damar Dündar, \"O gece Pınar'ın kaybolduğu haberi geldi. Ardından ölü bulunduğunu öğrendik. İçimiz yanarak eve gittik. Katili kapının önünde beklerken gördüm. Eve girip çıkıyordu, dolanıyordu. Elimiz kolumuz bağlı. Ağır bir ceza çeksin istiyoruz\" dedi. Kısa sürede polis tarafından yakalanan katil cezaevine gönderilirken, Pınar'dan geriye hayat dolu paylaşımları içeren kareler kaldı. Kısa sürede polis tarafından yakalanan katil cezaevine gönderilirken, Pınar'dan geriye hayat dolu paylaşımları içeren kareler kaldı. Kısa sürede polis tarafından yakalanan katil cezaevine gönderilirken, Pınar'dan geriye hayat dolu paylaşımları içeren kareler kaldı. Kısa sürede polis tarafından yakalanan katil cezaevine gönderilirken, Pınar'dan geriye hayat dolu paylaşımları içeren kareler kaldı. Kısa sürede polis tarafından yakalanan katil cezaevine gönderilirken, Pınar'dan geriye hayat dolu paylaşımları içeren kareler kaldı. Kısa sürede polis tarafından yakalanan katil cezaevine gönderilirken, Pınar'dan geriye hayat dolu paylaşımları içeren kareler kaldı. Kısa sürede polis tarafından yakalanan katil cezaevine gönderilirken, Pınar'dan geriye hayat dolu paylaşımları içeren kareler kaldı. Kısa sürede polis tarafından yakalanan katil cezaevine gönderilirken, Pınar'dan geriye hayat dolu paylaşımları içeren kareler kaldı. Kısa sürede polis tarafından yakalanan katil cezaevine gönderilirken, Pınar'dan geriye hayat dolu paylaşımları içeren kareler kaldı. Katili eniştesi çıkmıştı: Aileyi 'polis' yalanlarıyla kandırmış Bağcılar'da ağaçlık alanda ölü bulunan Pınar Damar'ın katili Metin Aydın'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Pınar'ın kayıp olduğu ve bulunduktan sonraki süreçte ailenin yanından ayrılmadığı öğrenilen Aydın'ın, "Benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin, yoksa polisleri ihraç ederler" yalanına sığındığı ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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