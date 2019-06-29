Çıraklık uygulaması için pilot bölge Kırşehir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, isteyen öğrencilerin yaz tatilinde çıraklık eğitimi alacağı uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "8.,9. ve 10. Sınıf öğrencilerimiz yaz tatillerini isterlerse, Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı işletmelerinde çıraklık yaparak geçirebilecekler. Pilot uygulamamız bu yaz Kırşehir’de başlıyor. Öğrenci ve veli ve kurumların ilgisine; teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

8.,9. ve 10. Sınıf öğrencilerimiz yaz tatillerini isterlerse, Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı işletmelerde çıraklık yaparak geçirebilecekler. Pilot uygulamamız bu yaz Kırşehir’de başlıyor. Öğrenci, veli ve kurumların ilgisine teşekkür ederim. pic.twitter.com/OJiHtTcHJ3 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 29, 2019