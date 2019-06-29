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Gündem Çıraklık uygulaması için pilot bölge Kırşehir
EĞİTİM

Çıraklık uygulaması için pilot bölge Kırşehir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaz tatilinde isteyen öğrencilerin çıraklık yapacağı uygulamaya ilişkin "Pilot uygulamamız bu yaz Kırşehir’de başlıyor. Öğrenci ve veli ve kurumların ilgisine; teşekkür ederim." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, isteyen öğrencilerin yaz tatilinde çıraklık eğitimi alacağı uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "8.,9. ve 10. Sınıf öğrencilerimiz yaz tatillerini isterlerse, Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı işletmelerinde çıraklık yaparak geçirebilecekler. Pilot uygulamamız bu yaz Kırşehir’de başlıyor. Öğrenci ve veli ve kurumların ilgisine; teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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