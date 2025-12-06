Cizre’de mağarada define arayan şahıs ölü bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde define aramak için girdiği mağarada hareketsiz şekilde bulunan 55 yaşındaki bir kişi, ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Olay nedeniyle bölgede KBRN tedbirleri uygulanırken, mağarada kazma, kürek ve jeneratör bulundu.
Edinilen bilgilere göre, mağara içerisinde hareketsiz bir şahsın olduğu ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezine yapılması üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, İtfaiye ve Sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme ve kimlik tespiti çalışmaları başlatıldı. Gaz ölçümlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, ekipler tarafından çıkartıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.