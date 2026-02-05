Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaman
Çobana domuz saldırdı: Genç çoban ölümden döndü

Çobana domuz saldırdı: Genç çoban ölümden döndü

19:125/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Karaman’da domuzun saldırdığı çoban ölümden döndü.
Karaman’da domuzun saldırdığı çoban ölümden döndü.

Karaman’da koyun otlatırken yaban domuzunun saldırısına uğrayan genç çoban ölümden döndü.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü merkeze bağlı Süleymanhacı köyü yakınlarındaki Karadağ eteklerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babası Mustafa Yirik ile birlikte dağın eteklerine koyunları otlatmaya götüren Muhammed Yirik (22), köpeklerin havlaması üzerine sesin geldiği yöne doğru gitti. Bu sırada kayalıkların arasından çıkan yaban domuzu genç çobana saldırdı.

Saldırıda yaralanan Yirik’in yardımına hemen babası koşarak, oğlunu domuzdan kurtardı. Bacağından yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan genç, daha sonra sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine normal odaya alındı.

"Birkaç yerimden yaralandım"

Olayı anlatan Muhammed Yirik, "Koyunları Karadağ yakınlarında otlatırken köpeklerin havlama sesini duydum. Yanlarına gittiğim esnada kayalıkların arasından çıkan bir yaban domuzun bir anda üzerime gelerek bana saldırdı ve birkaç yerimden yaralandım" dedi.

"Oğlumu domuzdan zor kurtardım"

Saldırı anına birebir şahit olduğunu belirten baba Mustafa Yirik de, "Domuzun saldırısına gözümle şahit oldum. Elime aldığım değnekle bağırarak domuzu kovaladım. Yoksa kaçması mümkün değildi. Yetkililerden Karadağ çevresindeki domuz avı yasağının kaldırılmasını talep ediyorum. Artan yaban domuzları başkalarına da saldırabilir. Oğlum iki yerinden yaralandı, hafif atlattık ama daha kötü de olabilirdi. Bu olaydan sonra köy halkı olarak daha tedirgin olduk" diye konuştu.




#Karaman
#Çoban
#Domuz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kredi kartı limiti düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? Konut kredisi limiti düşürüldü mü, artırıldı mı? Kredi kartı borcu yapılandırma 2026 BDDK kararı son gelişmeler