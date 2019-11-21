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POLİTİKA

Çocuğunla hapis yat

Algı operasyonlarıyla ayakta kalmaya çalışan FETÖ, hükümlü elemanlarına “Cezaevinde çocuklarınızla kalın” talimatı verdi. Ardından kara propagandaya başlayan örgüt, çocukların haklarından mahrum edildiği iddiasını firari elemanları vasıtasıyla özellikle Avrupa’da yaymaya çalışıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Başarılı operasyonlarla iyice köşeye sıkışan FETÖ, son olarak çocukları kullanarak yeni bir oyuna başladı. Terör örgütü, cezaevlerinde hükümlü olarak bulunan elemanlarına “Cezaevinde çocuklarınızla kalın” talimatı verdi. FETÖ’cüler, bu talimat doğrultusunda hareket etmeye başlayınca da örgüt kara propagandaya başladı. FETÖ’nün firari elemaanları, sosyal medyada “Türkiye çocukları cezaevinde tutuyor” şeklinde paylaşımlar yapmaya başladı. Bu paylaşımlar özellikle Avrupa’da kamuoyuna duyurulmaya çalışılıyor.

SİLAH OLARAK KULLANIYOR

FETÖ’nün çocuk istismarına yönelik taktiği, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığının yapmış olduğu çalışmada gözler önüne serildi. “Çocukları ve bebekleri sinsi planlarına alet eden FETÖ, mağduriyet psikolojisini silah olarak kullanmaktadır” denilen çalışmada “Türkiye’den kaçarak özellikle Avrupa ülkelerine sığınan FETÖ mensupları, PKK’lı teröristlerle ortak hareket ederek Türkiye hakkında kara propaganda yapmaya çalışmaktadırlar. FETÖ, ceza infaz kurumlarında bulunan örgüt mensuplarına çocuklarını temel haklarından mahrum ederek yanlarında tutmaları için talimat vermiştir” ifadeleri yer aldı.

ÇALIŞMADA ANLATILDI

  • Çalışmada, ebeveynlerin suçlarından çocukları ve bebeklerin sorumlu tutulamayacağı hatırlatılarak yasalar doğrultusunda gerek annesinin yanında gerekse devletin koruması altına alınan çocukların ve bebeklerin tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından temin edildiği ifade edildi. Anneleri hükümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş grubundaki çocukların, annelerinin yanında kalabildiği vurgulanan çalışmada, çocuklara, yaş ve durumlarına ve ihtiyaçlarına göre yiyecek ve içecek verilmesini öngören mevzuat düzenlemesine de atıf yapıldı.

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