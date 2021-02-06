Gündem Çocuğunu yastıkla boğmaya çalışan Nurcan Serçe infial yarattı Yeniden gözaltında
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Çocuğunu yastıkla boğmaya çalışan Nurcan Serçe infial yarattı: Yeniden gözaltında

Kocaeli'de, Nurcan Serçe isimli kadının kızı ile diğer 2 çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan video sonrası "Nurcan Serçe tutuklansın" hashtagiyle duruma tepki yağdı. Harekete geçen ekipler, yaklaşık 3 ay önce meydana gelen olayda kadının o tarihlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ve 6 çocuğun şu anda devlet korumasında olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca Nurcan Serçe’nin yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Görüntülerde, Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü.
Görüntülerde, Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.

Görüntülerde, Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan Serçe'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

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Kocaelinin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi?nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Olayın 3 ay önce yaşandığı, o tarihlerde Nurcan Serçe’nin gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı bildirildi.

Videonun tekrar gündeme gelmesi sonrası Nurcan Serçe’nin yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Nurcan Serçe’nin 6 çocuğunun ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ifade edildi.

H.B. ile dini nikahla yaşayan Nurcan Serçe’nin bu birliktelikten 2 çocuğu, ilk evliliğinden de 4 çocuğu olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu belirtildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Nurcan Serçe’nin H.B. isimli şahısla dini nikahla birlikte yaşadığı ve T.B. ve Z.B. isimli çocuklarının olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • "Şüpheli Nurcan Serçe’nin K.B. isimli şahısla önceki evliliğinden toplam 4 çocuğu bulunmaktadır. Olay 14.04.2020 tarihinde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğümüze intikal etmiştir. Müdürlüğümüzde bu tarihte işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs N.S. sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakılmıştır. Şahısların 6 çocuğu da devlet yurduna yerleştirilmiş olup, çocuklar halen devlet yurdunda bulunmaktadırlar"

Bakanlıktan açıklama: Adli süreç devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'nde Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu olayın Kocaeli'nde Temmuz 2020'de yaşandığı belirtilerek, şöyle denildi:

  • "Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır. Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz."


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