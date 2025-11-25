Çocuk parklarında elektrikli oyuncaklardaki standart dışı uygulamalar risk oluşturuyor

Bağcılar'da Plevne Parkı'ndaki alana bir işletme tarafından konulan elektrikli oyuncaklara binen 5 çocuğun akıma kapılması, parklardaki elektrikli oyuncakların güvenilirliğini ve oluşturabileceği riskleri gündeme getirdi.

Kazayı değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, olayın topraklama ve elektrik altyapısındaki temel güvenlik eksiklerinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Elektrikli oyuncaklarda sıkça rastlanan hataların ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Bingöl, "Topraklama yapılmaması, kaçak akım rölesi kullanılmaması ve bazı oyuncaklarda gerektiğinde çift yalıtım kullanılmaması, uygun olduğunda 50 volt altı küçük gerilim kullanılmaması bu tür kazalara yol açabilmektedir. Aslında bu saydığımız durumlar koruyucu önlemlerin temelini oluşturur. Bunlar, kaza olma riskini düşürecek faktörlerdir. Bunların tamamı da ilgili elektrik yönetmelikleri ve standartlarda belirtilmiştir. Mevzuata uygunluğu da kurulum başta olmak üzere düzenli denetlemeleri de gerektirir." diye konuştu.

"Topraklama eksikliği, elektrik sistemlerinde ciddi güvenlik açıkları yaratır"

Bingöl, topraklamanın elektrik kaçağı durumunda akımı güvenli şekilde toprağa ileterek çarpma riskini minimize ettiğini anlatarak, "Topraklama eksikliği, elektrik sistemlerinde ciddi güvenlik açıkları yaratır ve bu durum çocuklar açısından hayati risk taşır. Kaçak akım rölesi kullanımı da hayat kurtarıcı önlemler arasındadır." dedi.

Parklardaki kabloların çoğu zaman yüzeye yakın ve korumasız döşendiğine dikkati çeken Bingöl, aydınlatma ve elektrik hatlarının PVC borular içinde taşınmamasının riskleri artırdığını, kabloların dış etkenlere karşı korunmamasının aşınma ve hasar ihtimalini yükselttiğini söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan "EN 1176" ve "EN 1177" standartlarının park güvenliği için belirleyici olduğunu aktaran Bingöl, bu tür kazaların genellikle denetim ve bakım süreçlerinin yetersizliğinden kaynaklandığını, parkların elektrik altyapısı ve oyun ekipmanlarının düzenli kontrolünü, bakım onarımını ve standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla periyodik denetim süreçlerinin uygulanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Elektrik kabloları yer altında ve darbelere dayanıklı biçimde döşenmeli

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı, A sınıfı iş güvenliği uzmanı Umut Elbir, elektrikli oyuncakların veya park içindeki aydınlatma hatlarının doğru şekilde yalıtılmaması, topraklamanın yapılmaması ya da kabloların yüzeye yakın ve korumasız döşenmesi nedenleriyle söz konusu kazaların yaşanabileceğini anlattı.

Bu durumların özellikle yağışlı havalarda ciddi risk oluşturduğuna dikkati çeken Elbir, oyuncak ya da aydınlatma direği üzerinde oluşan küçük bir kaçağın bile bu durumda çocuğun doğrudan akıma maruz kalmasına yol açabildiğini kaydetti.

Elbir, kabloların dış etkenlere karşı korumasız bırakılmasının sık rastlanan bir sorun olduğuna işaret ederek, dış mekan kablolarının yer altında ve darbelere dayanıklı biçimde döşenmesinin zorunlu olması gerektiğini vurguladı.

"Çocukların ıslak elle metal yüzeylere temas etmelerini engelleyin"

Avrupa'daki oyun alanlarının "EN 1176" ve "EN 1177" standartlarına göre yapıldığını aktaran Elbir, şunları dile getirdi:

"Bu standartlar, oyuncakların sağlamlığından montajına, düşme yüzeyinin darbe sönümleme kapasitesinden bakım periyotlarına kadar tüm süreçleri tanımlar. Elektrik içeren ekipmanlarda da kullanıcıya ulaşabilecek hiçbir enerji hattına izin verilmez ve düzenli bakım denetimi zorunludur. "Belediyelerin ise bu tür kazaları önlemek için oyun alanlarında düzenli kontrol yapması, elektrik hatlarının yalıtımını, topraklama ölçümlerini ve kaçak akım rölelerini periyodik olarak test etmesi gerekir. Ayrıca, yeni kurulan parkların montaj sonrası güvenlik kontrolünün mutlaka bağımsız bir teknik ekip tarafından yapılması şarttır."