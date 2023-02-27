Çocuklar gülsün diye: Yurdun dört bir yanında mutluluk tohumları ekiliyor

Türkiye, depremden etkilenen çocuklar için adeta iyilik seferberliği başlattı. Yaşadıkları kötü günleri geride bırakmaları için görevli personellerin yanı sıra gönüllüler, çadırkentlerde her adım başında farklı etkinlikler düzenliyor. Sadece afet bölgelerinde de değil, yurdun çeşitli bölgelerine göç etmek zorunda kalan ailelerin çocukları için de faaliyetler yapılıyor. Misafir edilen çocuklar, deprem felaketinin ruhlarında oluşturduğu etkiyi azaltmak, bir nebze olsun moral bulmak ve yaşadıklarını unutmaları için oyun oynuyor, spor yapıyorlar.

HAYALLERİNİ RESMEDİYORLAR

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çadır kentteki çocuklar, duvarlara yaptıkları grafitilerle (görsel sanat) hayallerini yansıtıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca "Küçük Eller Hayallerini Renklendiriyor" çalışması kapsamında çocukların depremin etkisinden uzaklaştırılması amacıyla İslahiye'de etkinlikler yapılıyor. İlçe stadında oluşturulan geçici yaşam alanlarından çadır kentte bulunan çocuklar, grafiti sanatçısı Şenol Karakaya koordinesinde hayallerini duvarlara resmediyor. Şenol Karakaya, "Çocukların ruhlarına dokunmak, yüzlerinde tebessüm oluşturmak, yaralarına derman olmak için duvarları boyuyoruz. Biraz daha mutlu ve renkli bir dünyaya bakış açısı sağlamak için burada bu tarz çalışmalar yapıyoruz." dedi. Karakaya, çok trajik durumlar da yaşadıklarını, çocukların gözlerinde gülümsemeyi gördüklerinde kendilerinin de mutlu olduğunu kaydetti. Karakaya, her gün 50 çocukla çalıştıklarını kaydetti.

TİYATRO İLE GÜLDÜLER

Sivas Binali Yıldırım KYK yurdunda konaklayan depremzede vatandaşların çocuklarına yönelik Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Palço Çiço tiyatro gösterisi düzenlendi. Gösteri gönüllü gençler yüz boyama, çocuk oyunları gibi bir dizi etkinlikler gerçekleştirdi. Depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik eğlence programı düzenlendi. Kastamonu Belediyesi tarafından Belediye Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte palyaçolar, yüz boyama sanatçıları, balon ustaları, eğiticiler, tiyatro, müzikli eğlence ve sihirbazlık gösterileriyle çocuklar keyifli vakit geçirdi.Hem ailelerin hem de çocukların moral bulduğu eğlencede, Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından etkinliğe katılan ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verilerek balon dağıtıldı.

HER KÖŞEDE OYUN

Ordu Büyükşehir Belediyesi, depremzede çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları Adıyaman’ın farklı alanlarında aktivite alanları oluşturdu. Depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik eğlence programı düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi, depreminin yaşandığı 11 ilde afetten etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla Niloya ve Kukuli müzikalleri, ahşap ve seramik boyama, oyun parkurları gibi etkinliklerin bulunduğu programlar başlattı. Düzce’de Zahidül Kevseri Yurdu’nda kalan depremzede çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar. Yaşadıkları felaketin ruhlarında oluşturduğu etkiyi bir an olsun unutan çocuklar, abi ve ablalarıyla birlikte birçok spor branşında etkinlik yaptılar.

İyi ki doğdun!

Hatay’daki evleri ağır hasar alan 4 yaşındaki Nurhayat Sağaltıcı’nın doğum günü pastası isteğini kaldıkları çadır kentte, Kayseri’den gelen yardımseverler gerçekleştirdi. Çadır kentte ailesiyle kalan Sağaltıcı’nın doğum günü pastası istediği görüntüyü sosyal medyada gören Kayserili Dursun Balkaya ve üç arkadaşı, küçük kızın isteğini gerçekleştirmek için harekete geçti. Üzerinde Sağaltıcı’nın fotoğrafı olan pasta yaptıran ve çadır kente gelen Balkaya ve arkadaşları, küçük kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Depremlerden etkilenen çocukları güldürmek için çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen gönüllü gençler de afet bölgesine gitti. Malatya'da, TRT Çocuk'un sevilen dizisi "Rafadan Tayfa"nın kahramanları, "Grup Rafadan" müzikal gösterisiyle depremzede çocuklarla buluştu. Çadır kentte organize edilen etkinlikte, maskotlu müzikal gösteri sunuldu, yüz boyama etkinlikleri yapıdı.

Deprem nedeniyle farklı şehirlerde misafir edilen minikler için de etkinlikler düzenleniyor. Aileleriyle Ardahan'a gelen çocuklar için yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak etkinliği yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizesinde, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesinin katkılarıyla 50 çocuk, Ardahan ve Kars illeri arasındaki Çıldır’a getirildi.



