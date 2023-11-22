Çocuklar için yürü

Filistin İnisiyatifi, işgalci İsrail’in Gazze’de katlettiği çocukları unutturmamak için “Filistinli Çocuklar İçin Yürü” eylemi düzenledi. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii önünde bir araya gelen grup üyeleri 3. Ahmet Çeşmesi önüne 500’e yakın çocuk ayakkabısı bıraktı. Ayakkabıların yanına, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden çocuklardan bazılarının fotoğrafları ile “İsrail her saatte 5 çocuğu öldürüyor” yazılı döviz konuldu. Eylemin düzenlendiği alanda, İngilizce ve Türkçe “Filistinli çocukların ömrü bu kadarını yürümeye yetti. Çünkü işgalci İsrail onları katletti. Yolun bundan sonrasını onlar için sen yürü” yazılarının bulunduğu kağıtlar yerlere yapıştırıldı.

Yapımcı Ümit Sönmez 7 Ekim’de başlayan saldırılardan sonra Filistin İnsiyatifini kurduklarını ve yaşananları dünyaya duyurmaya çatıştıklarını söyledi. Sönmez, “Kırk beş gündür yediğimiz yemekten, uyuduğumuz uykudan, içtiğimiz sudan, çocuklarımızı sevmekten utanır hale geldik. Bu utancı biraz olsun hafifletmek adına Gazze’de yaşanan soykırımı, yaşanan haksızlıkları, soykırımı gündeme getirmek için sürekli hareket halinde olmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin birçok yerinden arkadaşlar bizi aradılar. İstanbul’da yaptığınız eylemleri onlarla birlikte yapmaya başladık. Bugün bu eylem Muş’ta da yapılıyor. Gaziantep’te de yapılıyor” diye konuştu.

HEM İSLAM HEM DE İNSANLIK MESELESİ

Filistin İnisiyatifi ekibinden Merve Gülcemal, “Ne yapabiliriz derdindeyiz bir şeyler yapmak istiyoruz. En azından susup oturmak istemiyoruz. Asıl derdimiz bu. Evet bu bir insanlık meselesi ama bundan önce tabii ki bizim için İslam meselesi. İslam adına biz bunları asla kör, sağır kalamayız” ifadelerini kullandı.







