Gündem Çocuklara dijital koruma Bin 298 içerik sakıncalı bulunup engellendi
ANKARA

Çocuklara dijital koruma: Bin 298 içerik sakıncalı bulunup engellendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın oluşturduğu Sosyal Medya Çalışma Grubu, sanal dünyada çocuklara yönelik risklerin izini sürdü. Yapılan taramalarda bin 298 içerik sakıncalı bulunup müdahale edildi. Engellenen içerikler arasında Mariam oyunu ile çeşitli YouTube kanalları da var.

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Yasemi Asan Yeni Şafak
Çocuklara dijital koruma: Bin 298 içerik sakıncalı bulunup engellendi ​
Sosyal Medya Çalışma Grubu, internet üzerinden çocuklar için sakıncalı içerikleri tespit edip, kaldırılmasını sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları internet ortamındaki her türlü tehdide karşı korumak için sakıncalı içeriklerin izini sürüyor. Bakanlığın, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehditleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici tedbir almak amacıyla kurduğu Sosyal Medya Çalışma Grubu, yaptığı taramalar sonucunda bin 298 içeriği sakıncalı buldu. Tespit edilen içerikler hakkında yargı mercilerine başvuru yaparak içerik engelleme/kaldırma talebinde bulunan Bakanlık, konusu suç teşkil eden hususlarla alakalı olarak da suç duyurusunda bulunuyor.

ORTAK HAREKET

Sosyal Medya Çalışma Grubu’nca yapılan tespitler üzerine kurumlar arası mücadele ve müdahale sürecinde ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve RTÜK ile işbirliği halinde hareket ediliyor. Çocuk ihmal ve istismarını içeren içerikler adres tespiti ve URL adresi tespiti maksadıyla EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na bildirildikten sonra hem hukuki süreç hem de içerik kaldırma süreci eş zamanlı olarak başlatılıyor.

ENGELLENEN İÇERİKLER

Yayından kaldırılan paylaşımların birçoğunda çocukların yaş ve gelişimleri ile uyumlu olmayan cinsel içerikler bulunuyor. Engellenen içerikler arasında şunların olduğu belirtildi: “Çocuklara psikolojik baskı uygulaması, korku, umutsuzluk ve çaresizlik içerisinde bırakması, intihara özendirecek neden olabilecek Mariam oyunu. Aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı, ‘Gerçek Hikayeler, Hayatın Penceresi Kanalı, İşte Benim Hikayem, Hikayem Bitmedi’ YouTube kanalları.”

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